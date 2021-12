Organizada planeja virar faixa caso o Vitória vença

Para o lado das arquibancadas do Barradão de sentido Avenida Paralela, o jogo da noite desta sexta-feira, 26, contra o São Caetano, não representará somente a possibilidade de uma antecipada subida à primeira divisão: poderá marcar também a consumação de uma esperada "virada".

É que, embora não tenha deixado de entoar os seus cânticos de incentivo ao rubro-negro por durante toda a Série B, a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, como forma de protesto, tem exibido a sua faixa de "cabeça para baixo", no Barradão ou nos demais Estádios do Brasil, desde quando o time baiano foi rebaixado para a segunda divisão, em dezembro de 2010.

Agora, diante da possibilidade concreta de o Leão chegar aos 69 pontos e praticamente sacramentar o seu retorno à elite do futebol nacional, a maior torcida organizada do clube planeja promover o ato simbólico tão logo o Vitória conquiste o próximo triunfo no torneio nacional.

"A gente está programado para, se o Vitória ganhar, virar a faixa amanhã (sexta-feira, 26). Se não for amanhã, na próxima vitória que tiver, a gente vira a faixa", promete Gabriel Oliveira, presidente da TUI.

Na Série B de 2011, o Azulão ficou marcado como o maior algoz do time baiano na briga pelo acesso: em jogo válido pela penúltima rodada, perdia por 1 a 0, mas virou o placar nos últimos minutos e, em tendo triunfado por 2 a 1 em pleno Barradão lotado, minimizou as chances de classificação do rubro-negro.

Por isso, conta Gabriel, com vista em exorcizar os fantasmas daquele fatídico 19 de novembro, a organizada está ainda mais sequiosa por promover o gesto conciliador.

"Pelo fato de o jogo contra o São Caetano, no ano passado, ter sido tão ruim pra gente, estamos com um sentimento de revanche. A gente está muito ansioso para virar a nossa faixa. E esse vai ser mais um motivo pra gente comemorar", finaliza.

