Organizada do Vitória reclama por 'setor tradicional' na Fonte

A Imbatíveis, a principal torcida organizada do Vitória, utilizou as redes sociais, na tarde desta terça-feira, 17, para reclamar sobre o posicionamento dos seus integrantes na Arena Fonte Nova, durante o duelo diante do Guarani, no último sábado, 14.

Em nota, o grupo lamenta a decisão que colocou os torcedores no último anel da praça esportiva. "A ausência da bateria, bandeiras, adereços e de nossos sócios reunidos no mesmo anel não ocorreu por conta de algum protesto ou punição. A nossa festa, que só nós sabemos fazer, foi inviabilizada em virtude de que todo o nosso pessoal (bateria, material, diretoria) e grande parte de nossos integrantes serem sócios SMV Prata e se viram obrigados a ficar na parte superior do estádio", escreveu.

Ainda na postagem, a Imbatíveis informou que tentou dialogar, mas não conseguiu liberação para ficar no primeiro anel, onde seria o setor tradicional da torcida. "Deixamos claro que não abriremos mão de estar no fundo do gol, que é onde a torcida se posiciona desde 1997 para apoiar o time e pressionar os adversários. Porém em respeito e solidariedade aos membros da nossa torcida, que não têm condições de pagar por um plano mais caro, permaneceremos com o plano prata, já que também o alto valor dos ingressos na Arena (R$ 60,00) não condizem com a realidade financeira da maioria. Caso a situação não seja resolvida, infelizmente seguiremos impedidos de fazer a festa que a nação rubro-negra está acostumada e o apoio ao Clube se resumirá apenas a presença da faixa".

A nota da organizada, no entanto, não mencionou sobre os incidentes ocorridos no interior da Arena após o jogo, quando alguns torcedores danificaram cadeiras das arquibancadas e banheiros.

