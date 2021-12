Organizada do Vitória fará protesto no Barradão antes de duelo

A torcida organizada do Vitória, Camisa 12, fará na tarde deste sábado, 16, um protesto em frente ao Barradão, antes do duelo diante do Ceará pela Copa do Nordeste, para protestar contra a atual diretoria do clube, presidida por Ricardo David.

Em convocação pelas rede social, a uniformizada fez questão de reiterar a indignação com as frases "RD (Ricardo David), o meu Vitória não precisa de você" e "Não aguentamos mais, renuncie já".

"Lamentável o desastres que esse amador está fazendo com o clube centenário que é o Esporte Clube Vitória. ELIMINADO PELO Moto Club DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL!! Mais uma VERGONHA HISTÓRICA para um desprezível sujeito que entrou no clube para DESTRUIR TUDO", escreveu a diretoria da Camisa 12.

Crise

Tem se intensificado, nos últimos dias, o numero de torcedores que pedem pela saída do gestor. Na última quinta, 14, a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), realizou uma manifestação no desembarque do clube no aeroporto de Salvador.

Além disso, o ex-presidente do conselho, Paulo Catharino, renunciou ao cargo, após um abaixo assinado para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), pedindo a saída da atual diretoria.

