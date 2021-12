Opositores pedem afastamento de Carlos Falcão

Não bastasse a pressão da torcida para que se afaste da presidência do Vitória após um 2014 de fracassos, Carlos Falcão terá de lidar, também, com a insatisfação de pessoas influentes.

O ex-conselheiro Fábio Mota, o ex-presidente Ademar Lemos e o ex-diretor Jorginho Sampaio se reunirão na próxima quarta-feira, 17, para finalizar uma proposta de afastamento de Falcão do cargo.

"Todos estão insatisfeitos com tudo o que aconteceu neste ano. Fomos humilhados pelo Ceará na Copa do Nordeste e pelo J. Malucelli na Copa do Brasil. Além da eliminação da Copa Sul-Americana e o rebaixamento", disse Fábio Mota, secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador.

O documento será entregue ao presidente do Conselho Deliberativo do Leão, José Rocha. "Uma das ideias é saída de Falcão, mas ainda vamos definir tudo na reunião", completou Mota.

Na quinta-feira, 11, o grupo se reuniu com outros torcedores em um hotel no Rio Vermelho e iniciou as conversas sobre o possível afastamento de Falcão.

Em entrevista à Ràdio Sociedade, nesta sexta, 12, Fábio Mota também declarou que a atual diretoria antecipou parte da cota de tevê de 2015 junto à Globo. O rubro-negro recebe cerca de R$ 30 milhões. Procurados, Carlos Falcão e o vice-presidente Epifânio Carneiro não atenderam às ligações.

