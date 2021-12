Oposição do Vitória vai ao STJ pleitear intervenção no clube

O ex-dirigente do Esporte Clube Vitória e líder do grupo de oposição Vitória Século XXI, Walter Seijo, disse que respeita a decisão da Justiça de rejeição ao novo pedido de intervenção no clube, mas afirmou que o grupo irá recorrer da sentença. "Nós respeitamos a decisão, mas não concordamos. Iremos até a última instância e queremos que se faça Justiça", afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE. A decisão acontece após três tentativas de obter a intervenção por meio judicial, desde novembro de 2013. Nesta segunda-feira, 21, o Tribunal de Justiça voltou a negar o pedido de intervenção, dando ganho de causa ao Vitória.

Bruno Torres, um dos advogados do Vitória Século XXI, diz que aguarda a publicação da decisão para entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Após a publicação, temos um prazo de dez dias para entrar com recurso", disse.

O advogado do Vitória, Dilson Pereira Júnior, disse que do ponto de vista jurídico, o Vitória está tranquilo. "O clube entende que o pedido da oposição é temerário e sem base jurídica. Os juízes, na decisão, apontaram que não havia razões para apresentar esse novo recurso", disse.

Já Walter Seijo, diz que houve fraude na lista de sócios. "Vários conselheiros que estão lá não são sócios. O Vitória vive na ilegalidade", afirmou. Por sua vez, Dilson diz que o processo de eleições aconteceu de forma legal. "Foi feito o devido registro no cartório após as eleições. Sem nenhuma base jurídica eles pedem a nulidade da eleição", afirmou.

Histórico

Em novembro de 2013, foi ajuizada ação judicial pedindo a intervenção no Vitória, nos moldes ocorrido no Esporte Clube Bahia. Em 19 de dezembro de 2014, houve o julgamento da ação, que teve curso na antiga 8ª Vara Cível. A titular do Cartório, juíza Rita de Cássia, julgou improcedente o pedido de intervenção, dando ganho de causa ao Vitoria.

Em 06 de abril de 2015 foi encaminhado ao Tribunal de Justiça o recurso de apelação, contra a sentença de 1º grau. O recurso foi julgado em agosto deste ano, tendo o Tribunal de Justiça confirmado a decisão de 1º grau, onde os desembargadores Antonio Maron Agle Filho, Maria da Graça Osório Pimentel e Pilar Tobio chegaram a decisão de forma unânime.

Após o julgamento da apelação, o grupo de oposição tentou mais uma vez, obter decisão que tivesse por consequência a intervenção no Vitória, através de embargos de declaração, que foram julgados na tarde da segunda-feira, 21. Novamente, foi dado ganho de causa de forma unanime ao Clube, assim como nos julgamentos anteriores.

adblock ativo