Operário: rubro-negro Cáceres joga em todos os setores

A posição de origem de Cáceres é um mistério. Sabe-se apenas que seu habitat natural é o meio-campo. A confusão é tanta que ainda tem gente que não sabe se ele é um cabeça-de-área, segundo volante, meia-armador ou meia-ofensivo. Na verdade, o paraguaio joga em todos os setores.

Pelo menos foi assim em 2013, algo que provavelmente se repetirá em 2014. Neste domingo, 19, na estreia do Nordestão diante do América-RN, Cáceres começa o jogo como primeiro e único volante. Na sua frente, apenas Escudero e Juan completam o meio-campo.

"Posso jogar como volante, mas sou segundo homem. Não tem problema e o importante é ajudar. Vou revezar um pouco com Escudero", disse o gringo.

Operário

Com três atacantes, Cáceres será o mutante do técnico Ney Franco. Assim como ocorreu no último amistoso, ele atuará como primeiro homem quando o Leão estiver defendo, mas sobe e ajuda na armação quando o Vitória atacar, principalmente nos contra-ataques.

É justamente quando está ajudando o setor ofensivo que Cáceres se sente à vontade para fazer o que mais gosta. Segundo o gringo, chutes de longa distância é seu momento preferido no futebol. Curiosamente, três dos quatro gols dele na Série A do ano passado aconteceram após um foguete de longe.

"Gosto muito de chutar de fora da área. Acho que a maioria dos meus gols na carreira foi assim. Não sou muito de cobrar falta, mas chuto bem com a bola rolando. Quando a zaga abre, procuro surpreender o goleiro, como fiz contra o Inter", lembra Cáceres. No duelo com o Colorado, o meia fez dois golaços de longa distância.

Com Ney Franco, Cáceres rodou em todos os setores na meiúca. Foram dois jogos atuando na frente da zaga. Quando atuou mais defensivo, Cáceres também foi eficiente. Pelo Brasileirão, foram 68 desarmes do paraguaio, perdendo apenas para Victor Ramos, com 73 botes certeiros.

Como segundo homem, sua posição natural, o atleta foi escalado em oito partidas por Ney Franco e em mais 12 na era Caio Júnior. Já atuando na função de armador, Cáceres também não decepcionou. Além de uma assistência, chegou a marcar quatro tentos, sendo dois no único jogo em que atuou como um meia ofensivo, contra o Internacional.

Independentemente do local onde Cáceres atua, seus números impressionam. Em 2013, o gringo foi o jogador do Vitória com a melhor média de passes certos. Ao todo, o meia deu 1.048 toques corretos, errando apenas 94 nos seus 33 jogos pela Série A.

"É muito bom jogar com meu colegas daqui. Estou bem adaptado ao esquema de jogo e o importante é ajudar. Acho que o mais difícil é aprender a falar a língua de vocês mesmo", brincou o gringo, que tem contrato até o final deste ano. Cáceres tem 43 jogos com a camisa rubro-negra.

