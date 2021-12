Onze atletas do meio-campo brigam por 4 vagas no Vitória

Nem todo congestionamento é uma dor de cabeça para o cidadão. A quantidade extra de jogadores no meio-campo rubro-negro está gerando um engarrafamento na cabeça de Jorginho, para alegria do treinador. Nas quatro vagas do setor, o comandante tem 11 jogadores para escolher a melhor forma de montar a meiúca rubro-negra.

Entre as opções, Jorginho tem suas preferências, mas está dado chance para todos. Dos concorrentes, apenas Escudero ainda não atuou pelo Brasileiro, mas pelo fato de estar machucado. Até Hugo, atualmente afastado do grupo, já ganhou chance com o técnico.

Com tantas opções, qualquer vacilo pode significar a perda da vaga entre os titulares. O volante Adriano retorna ao time, mas ainda não sabe se será entre os onze. Como pertence ao Grêmio, não pôde jogar no último sábado e se tornou dúvida na equipe.

"Não desmerecemos ninguém no grupo. Pra bola chegar no ataque, precisamos do meia, do volante, do zagueiro... Não temos o destaque da equipe e todos tem sua parcela de contribuição no time. O que importa é que crescemos na competição. Independentemente de quem joga, todo grupo precisa estar à disposição para entrar e fazer seu papel", disse Adriano, que deve entrar no lugar de José Wellison.

O prata da casa é o atleta que mais atuou no setor, oito vezes na Série A, mas não está entre os favoritos. José tem como vantagem a possibilidade de atuar como volante e meia de ligação, mas suas exibições estão longe das que foram apresentadas no primeiro semestre. Com as chegadas de Richarlyson, Luis Aguiar e Marcinho, além do retorno de Escudero cada vez mais próximo, o garoto pode sobrar no grupo. Josa, que atuou seis vezes, virou terceira opção. Cáceres ainda se recupera de uma lesão no pé.

Por enquanto, Jorginho tem optado por dois volantes e dois meias de ligação. Entretanto, este esquema pode variar de acordo com o adversário. Contra o Grêmio, Luis Aguiar, Marcinho e Wellison tinham mais liberdade, mas a situação deve mudar contra o São Paulo. Adriano passa a ser uma opção e a tendência é ter três volantes escalados. Jorginho deve compor o meio com Adriano, Richarlyson, Aguiar e Marcinho.

Dois turnos

Na terça-feira, 5, o Vitória treinou em dois turnos. Pela manhã, apenas trabalhos físicos. Depois, todo elenco participou de uma palestra com o árbitro baiano Lúcio José Silva de Araújo. Foram 50 minutos de conversa e dúvidas sobre as regras do futebol, e como evitar cartões amarelos ou expulsões por reclamação.

À tarde, o elenco fez um trabalho tático com bola, mas Jorginho não deu pistas sobre o time que pega o São Paulo.

