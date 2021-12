Omisso, Vitória cai para Bota e segue fora do G-4

A possibilidade de retornar ao G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro pareceu pouco atrativa para o Vitória na noite desta quinta-feira, 1, no Maracanã: omisso, o rubro-negro assistiu a um passeio do adversário e perdeu por 2 a 0.

A derrota manteve o time baiano com 15 pontos ganhos, três atrás do quarto colocado, o Cruzeiro. Já o alvinegro carioca chegou aos 20 pontos e assumiu a ponta da tabela do Brasileirão.

O Vitória começou o jogo ligado e até dividiu as ações com o Bota durante os primeiros minutos, mas, diferentemente do que fizera na partida contra o Coritiba, afrouxou a marcação e viu Vitinho abrir o placar aos 31 minutos.

Na segunda etapa, novamente com atuações apagadas dos meias Renato Cajá e Escudero, o Leão voltou ainda mais relapso e por pouco não viu o alvinegro abrir uma goleada. O segundo tento saiu somente aos 34 minutos. Gol de Elias.

Para disputar o primeiro de uma sequência de dois jogos no Barradão, o Leão voltará a campo às 18h30 do próximo domingo, 4, contra a Portuguesa. No mesmo dia e no mesmo horário, o Botafogo pegará o Vasco.

Omissão rubro-negra - Desfalcado do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão, o técnico Caio Júnior lançou Fabrício ao lado de Gabriel Paulista. A nova dupla de zaga não atuou em sintonia e acabou por comprometer o sistema defensivo do Leão.

O time baiano até marcou bem o Botafogo no início do certame, mas cochilou aos 31 minutos e viu o time da casa abrir o placar: Seedorf recebeu passe pelo lado esquerdo da grande área e rolou a bola para Vitinho, livre, completar para o gol.

Antes, o jogo era marcado pelo excesso de erros comum às duas equipes. Pelo lado rubro-negro, Renato Cajá esteve apagado e não foi capaz de criar jogadas para municiar Maxi Biancucchi e Dinei, ambos isolados no campo de ataque.

A melhor chegada do Leão aconteceu aos 44 minutos: Biancucchi ganhou disputa de bola na entrada da grande área e serviu Dinei; o camisa 9 mandou uma bomba de perna direita e obrigou Jefferson a fazer uma grande defesa. E foi só.

Rendimento pior - Se já não envolvera o Botafogo na etapa inaugural, o Leão conseguiu voltar ainda pior para o segundo tempo e se deu apenas ao trabalho de tentar frear as investidas do time da casa. Caio Júnior manteve a mesma formação.

O Botafogo chegou com perigo logo aos três minutos: Lodeiro aproveitou cruzamento na área e finalizou de peixinho, mas Wilson fez uma grande defesa. O Leão teve uma única grande jogada: Escudero recebeu passe em boas condições pelo lado esquerdo e rolou para Renato Cajá, mas o camisa 10 não conseguiu completar para o gol.

Aos 10, Seedorf recebeu a bola livre na entrada da grande área e mandou chute colocado para o gol; a bola passou rente à trave esquerda de Wilson. Três minutos depois, Rafael Marques pegou sobra na pequena área e mandou uma bomba, mas a bola explodiu na zaga rubro-negra.

Camacho, que havia entrado em lugar de Renato Cajá e que também fez pouco para mudar a história do jogo, arriscou chute de fora da área, aos 23, mas mandou ao lado do gol. Aos 34, Seedorf encontrou Elias livre no meio da área do Vitória e o atacante apenas tocou na saída de Wilson para marcar. 2 a 0. Que sirva de lição.

