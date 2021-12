Olheiro de time inglês mira dois atletas do Vitória

O zagueiro Gabriel Paulista e o lateral-esquerdo Mansur, ambos do Vitória, estão na pauta do Manchester City, uma das principais forças da primeira divisão inglesa.

A dupla despertou tanta atenção dos Citizens que um olheiro do clube está em Salvador para acompanhar o BA-VI deste domingo, 19, no Barradão, e o jogo do rubro-negro contra o Salgueiro, na próxima quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova.

De acordo com informações de um empresário do futebol baiano, o Sky Blues estaria disposto a pagar até 5 milhões de euros pelos dois jogadores.

Na noite do último sábado, 18, o observador técnico do City esteve acompanhado de dois empresários locais e de um dirigente do Leão num show musical que aconteceu na capital baiana.

Depois da campanha destacável do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Gabriel Paulista passou a ganhar destaque no futebol nacional.

Cria da base rubro-negra, o defensor chegou a ser anunciado como reforço do Vasco em março deste ano, mas o clube carioca não teve dinheiro para concretizar a transferência e o atleta seguiu na Toca do Leão.

Mansur, por sua vez, ganhou projeção devido às constantes convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. O ala foi formado nas divisões de base do Bahia.

