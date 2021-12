Oldoni comemora fim de jejum de mais de 3 anos sem marcar

Até onde um gol de joelho pode ser encarado como um golaço? No caso de Pedro Oldoni, o tento feito na última quarta não poderia ser de bicicleta, letra ou calcanhar. Tinha que ser de joelho mesmo.

Foi justamente o joelho direito, que empurrou a bola para dentro da rede, o mesmo que afastou Oldoni dos gramados por quase dois anos. Foram três cirurgias, um no lado esquerdo e duas no direito, entre 2010 e 2012. O resultado foi um jejum de três anos e quatro meses sem comemorar um golzinho.

"Não poderia ser de outro jeito este gol. Fazer com o joelho direito mostrou que fiz as pazes com algo crítico na minha vida. Acabou a sessão de azar. Fechei com um golaço de joelho minha sina. Chega de jejum", lembra Pedro.

Antes do tento diante da Ponte Preta, Oldoni fez um gol quando ainda defendia o Nacional de Funchal, de Portugal, em abril de 2010. Foi tanto tempo que nem o centroavante lembra como foi o gol, tampouco a data exata.

"Não lembro nem como foi, imagina se lembro quando fiz meu último gol? De fato, acho que foi em 2010. Depois vieram os problemas no joelho. Passou. Vamos falar de coisas boas e de minha recuperação. Devo isto ao Vitória. Poucos clubes acreditam num jogador com tanto tempo parado", disse.

De fato, a história entre Oldoni e Vitória é digna de novela. Em março de 2012, o jogador foi submetido a uma terceira cirurgia, a segunda no joelho direito. Em janeiro deste ano, o Leão anunciou em seu site oficial a contratação do atleta, mas os médicos vetaram, alegando que o joelho ainda não estava totalmente cicatrizado.

O jogador acabou não assinando, mas permaneceu no clube treinando e se recuperando. Em março, após novos exames, o contrato foi, enfim, concretizado. No ano, foram dois jogos, um contra o Salgueiro e outro na última quarta.

Devagar - Atualmente, Oldoni garante que seus joelhos estão curados e não existe nenhum receio. Entretanto, ele sabe que o caminho é longo até assegurar um lugar entre os titulares.

"Minha história é de superação e continuo nesta caminhada. Não vou arrancar a camisa 9 de ninguém. Ainda estou traçando meu novo caminho e ajudando o grupo. Neste caso, não tenho pressa. Lógico que vou buscar meu lugar, mas neste momento minha vontade é de ajudar", garante.

Parece que o gol na última rodada já rendeu bons frutos. Com o retorno de Dinei, Pedro Oldoni permanece no banco de reservas, sacando Rômulo, titular contra a Ponte. O jogador viaja para enfrentar o Cruzeiro e tentar, quem sabe, transformar em rotina as bolas na rede.

