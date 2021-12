Obra da via de acesso ao Barradão é liberada

Os rubro-negros, que enfrentam um verdadeiro martírio para chegar ao Barradão em jogos de grande apelo, receberam um grande notícia nesta terça-feira, 28.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), informou à diretoria do Leão que nos próximos dias serão iniciadas as obras da Via Expressa Paralela-Barradão.

O primeiro passo são os serviços de limpeza e instalação de canteiros próximo à entrada do Condomínio Trobogy.

A Superintendência do Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) emitiu o alvará que faltava para que a empresa responsável pelo serviço comece a trabalhar.

A Via Expressa tem extensão prevista de 4 km e envolverá serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, contenções, iluminação pública, paisagismo e sinalização. "Finalmente o sonho se tornará realidade", comemorou o presidente do rubro-negro, Carlos Falcão, por meio de nota no sitre do clube.

