Objetivo principal era sair do Z-4, afirma técnico do Vitória

Após uma virada diante do Cuiabá, nos domínios do adversário e precisando apenas de 13 minutos para conseguir os três pontos, o Vitória garantiu o segundo triunfo consecutivo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Geninho chegou ao Leão com a missão de livrar o time baiano do rebaixamento para a Série C e, após cinco rodadas, o treinador consegue, momentaneamente, afastar o time da zona.

O técnico concedeu entrevista depois da partida e afirmou que o primeiro objetivo era sair do desconforto do Z4. Além disto, ele ressaltou que as próximas partidas do Vitória devem ser encaradas como uma decisão. “É a maneira que nós temos que encarar. Quando eu cheguei aqui, a situação era muito ruim. O primeiro objetivo era sair dos quatro, já conseguimos, mas ainda estamos ali pertinho. Não fizemos uma gordura que nos permite, de repente, perder um jogo sem sofrer prejuízo. Então você tem que encarar todas as partidas, e faltam poucas, como uma decisão", disse Geninho.

O treinador ainda indicou a receita para evitar o indesejado ao fim do campeonato. "Você não pode deixar para as últimas partidas. Só vamos começar a respirar quando tivermos uns seis pontos de folga. Aí você pode tropeçar que não volta para o 'buraco'", pontuou.

Sobre a partida, Geninho falou sobre como enxergou os dois tempos de jogo. No primeiro, em que havia saído atrás do placar, e no segundo, quando já garantia o triunfo fora de casa. “No primeiro tempo, o Vitória conduzia bem a bola, dominava bem, tinha uma boa posse de bola, mas não agredia. Com isso, o Cuiabá veio para cima da gente e acabamos tomando um gol. A nossa posse de bola foi muito maior em relação à do Cuiabá, mas improdutiva. O segundo tempo foi diferente. O time já entrou com outra postura, tanto que, com menos de três minutos, já tinha feito um gol. A partir daí o time jogou buscando o gol", destacou a diferença de postura da equipe.

Caicedo artilheiro

O centro-avante equatoriano Jordy Caicedo, que voltou a marcar dois gols em uma partida, contra o Oeste, na última terça-feira, 8, e agora contra o Cuiabá, acumula quatro gols em apenas duas partidas. Porém, antes disso, o equatoriano não balançava as redes há 9 jogos. O último gol marcado por ele foi no dia 10 de agosto, diante do Paraná, pela 15ª rodada.

O ótimo momento do atacante não passou despercebido aos olhos de Geninho, que elogiou suas características, mas ressaltou que o equatoriano precisa melhorar em outros fundamentos. “Jordy tem duas características importantes. Ele é um jogador de muita presença dentro da área, perto do gol, quando tem esse espaço para puxar. Hoje, ele saiu do nosso campo e quando deu o tapa, largou o zagueiro para trás. Essa talvez seja a maior qualidade do Jordy. O Jordy tem dificuldade em fazer uma parede, em fazer uma tabela. Mas ele compensa isso com outras qualidades. Bom que está fazendo os gols. A gente vai procurar trabalhar esses fundamentos para que ele melhore, reter uma bola, encostar com o companheiro, fazer um-dois. Isso tudo ele pode melhorar. Se acoplar isso às qualidades que tem, ganha ele e ganha o próprio time”, afirmou Geninho.

O próximo compromisso do Leão segue sendo fora de casa. O time visita o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, na terça-feira, 15, às 19h15, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série B.

adblock ativo