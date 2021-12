'O Vitória só tem a ganhar', diz Van sobre disputa pela lateral direita

Contratado pelo Vitória junto ao Bahia de Feira, após ser um dos destaques do Tremendão no vice-campeonato baiano de 2019, o lateral direito Van falou sobre a expectativa em torno da volta aos gramados e sobre a disputa por posição, em coletiva no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura, na manhã desta segunda-feira, 6.

Em uma análise positiva do seu desempenho, depois de quase um ano com a camisa Rubro-Negra, o jogador destacou a busca pela evolução e o principal objetivo da equipe no ano.

"Me avalio bem, principalmente em comparação ao ano passado. Na minha opinião, fiz bons jogos, mas sempre com o intuito de melhorar bastante e, este ano, podem ter certeza que buscaremos a todo momento o acesso e pretendo melhor cada vez mais", declarou.

O atleta elogiou a disputa por posição com o lateral da base do Leão, Jonathan Bocão, e, acirrada ainda mais, com a contratação de Léo, velho conhecido da torcida, revelado pelo Vitória, em 2010. "Treinar forte e focar no objetivo, que é a titularidade. Tenho certeza que entre esses nomes, o Vitória só tem a ganhar", afirmou.

Quarta semana de treinos

Em treino realizado na manhã desta segunda, 6, o Vitória iniciou a quarta semana de treinos, com uma atividade em dois grupos, seguindo as recomendações do protocolo de segurança, como forma de evitar o contágio pela Covid-19.

Os trabalhos foram iniciados com o reforço muscular, na academia ao ar livre. Em seguida, sob o comando do preparador Ednilson Sena, auxiliado por Rodrigo Santana, os atletas aqueceram para o treino tático.

Liderado por Bruno Pivetti, o elenco foi dividido em dois grupos para a realização da atividade, após o treinador explicar com uso do quadro magnético, o objetivo do treinamento. Os goleiros fizeram treinos específicos para jogo com os pés.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

