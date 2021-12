Na goleada desta terça-feira, 15, de 4 a 1 sobre o Mogi Mirim, na Fonte Nova, o Vitória teve um público de 16.025 pagantes, o melhor do Leão em 2015 (exceto pelo Ba-Vi). A marca levantou um grande debate entre torcedores do Rubro-Negro nas redes sociais sobre a possibilidade de o clube jogar mais vezes na Arena em detrimento do Barradão.



E você? O que acha? O Vitória deveria mandar mais jogos na Fonte Nova?

