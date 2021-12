O senhor dos Ba-Vis: Leão nunca perdeu clássico com Escudero

Que Escudero é peça-chave desde que chegou ao Barradão, há pouco mais de dois anos, não é mais novidade alguma. Mas a contribuição do argentino, de 28 anos, fica ainda mais clara quando observado o aproveitamento do Vitória com ele nos Ba-Vis: o camisa 11 nunca perdeu um clássico desde que chegou ao Leão.

Por aí, já dá para ter uma noção do desfalque que o Vitória terá amanhã, às 19h30, quando enfrenta o Boa Esporte em Varginha (MG). Expulso nos minutos finais do clássico de sábado ao entrar em uma confusão com o volante Souza, ele terá de cumprir suspensão. Como levou o terceiro cartão amarelo antes de ser expulso, também desfalcará o time contra o Paraná, no próximo sábado, em Curitiba.

A saldo final do Ba-Vi, mesmo assim, valeu muito a pena. Escudero foi um dos destaques do 4 a 1 sobre o rival, deu a assistência para o gol de Guilherme Mattis, que abriu o placar, e ainda marcou o segundo gol, de pênalti. Foi a segunda vez que balançou as redes na história do confronto. A goleada aumentou a marca pessoal do argentino no clássico baiano. Agora, ele tem quatro vitórias e três empates (veja todos no quadro ao lado).

"É verdade, nunca perdi para o Bahia enquanto estive em campo!", comemora ele. "Para mim, nesse tipo de jogo, a preparação tem que ser totalmente diferente. A pressão é muita, então sempre procuro trabalhar não só a parte física e técnica, mas também a psicológica. Acho que é fundamental", conta o meia.

O aproveitamento do Leão em Ba-Vis com Escudero é dos mais altos: 71%. A contribuição do meia fica ainda mais explícita no saldo do período: foram 20 gols marcados contra apenas oito sofridos. "Além da marca, tivemos grandes placares contra o rival, que ficaram na história", destaca o meia.

Rendimentos diferentes

O primeiro clássico do argentino foi o 5 a 1 na inauguração da Arena Fonte Nova. Depois, ainda participaria do 7 a 3 no mesmo ano e estádio. Dos Ba-Vis de 2013, só ficou de fora do último, justamente o único que o Leão perdeu. Escudero estava suspenso.

Aquela derrota foi a primeira de uma longa sequência sem Escudero. De fora de quase todo o ano de 2014 com uma lesão no joelho, o meia viu o Leão perder mais duas vezes para o Bahia e empatar três. O único triunfo sem o argentino foi no ultimo duelo daquele ano. Ainda assim, o aproveitamento no período foi só de 28%.

Apesar das estatísticas, Escudero não crê que o time tenha uma atuação melhor por sua causa. "Não vejo que o time renda mais comigo, não. Mas, sim, que o time ganha confiança. Damos confiança uns aos outros", diz.

O técnico Vágner Mancini lamentou a ausência do meia nas duas próximas partidas: "Escudero é nosso termômetro em campo, sabe jogar por dentro, faz a saída por fora, dá uma mão na marcação ao Diego Renan pelo lado esquerdo... Quando você perde um atleta deste nível, causa um dano enorme à equipe".

