O retorno do tango no Vitória

Difícil acreditar que haja tantos brasileiros sentindo falta de dois argentinos. Porém, existe. Pelo menos a nação rubro-negra não vê a hora de ter novamente os hermanos Escudero e Maxi Biancucchi atuando juntos no Vitória.

Pois, chega de saudade, os gringos estão treinando normalmente e o duelo da próxima quinta, contra o Botafogo, pode ser o dia do reencontro.

Ambos não atuam juntos desde o dia 8 de agosto, no empate com o Fluminense, em 1 a 1. Lado a lado durante todo o primeiro tempo daquele duelo, foram responsáveis pelo gol do Leão. Como de costume, passe de Escudero e gol de Maxi, o seu último neste Brasileirão.

Depois, apenas desencontros. No intervalo do duelo com o Flu, Escudero se machucou e só retornou no dia 19 de setembro, contra o Vasco.

Neste meio tempo, Biancucchi não fez mais gols, apesar de continuar atuando bem. Faltaram as assistências do conterrâneo. O problema é que Maxi se machucou justamente no jogo anterior ao retorno do amigo.

Com lesão na coxa, o ex-artilheiro do Leão na Série A está fora dos gramados desde 15 de setembro, no triunfo diante do Náutico, no Barradão. Desde então, o gringo passou de jogador a torcedor do Leão nas redes sociais. Em uma de suas postagens no Twitter, ele não escondeu a importância do amigo no esquema rubro-negro.

"O melhor reforço do Vitória foi o retorno de Escudero. Esta minha lesão foi para eu saber quanto sou feliz jogando. Minha vontade de jogar é enorme!", disse Maxi na rede social.

Juntos, Escudero e Maxi fizeram 11 jogos pelo Brasileirão. Com seis triunfos na contagem, o aproveitamento foi de 63% e uma média de 1,5 gols, por jogo. Pela competição, o primo de Messi fez 8 gols, sendo 3 com assistências do amigo.

E amigo não é apenas modo de dizer. Ambos são praticamente vizinhos na Praia do Flamengo e toda folga é sempre a mesma programação: piscina e churrasco com a família.

"Nos tornamos muito amigos. Como somos do mesmo país jogando em outra cultura, nos aproximamos. O Maxi não é muito de falar, mas é uma ótima pessoa", disse Escudero.

Ambos começaram a parceria no final do Nordestão e ganharam destaque no Baianão. Enquanto Escudero era dono das assistências, Maxi se tornou o artilheiro do Leão, sendo ultrapassado apenas agora pelo atacante Dinei.

A questão agora é saber quem sai para a entrada dos gringos. No meio, Escudero entra no lugar de Michel, enquanto Luiz Gustavo e Cáceres recuam. O problema maior do retorno de Maxi está na boa fase de Marquinhos. Neste caso, a briga fica entre Cajá e o prata da casa. O primeiro é mais cotado para 'sobrar'.

Serão mais dez jogos para o Vitória decidir pela permanência ou não dos gringos. Enquanto Escudero depende da liberação do Boca, Maxi Biancucchi aguarda ansioso a conversa entre diretoria e empresário.

"Agradeço a todos os torcedores pelas mensagem de carinho. Eu quero ficar, pois sou muito feliz aqui, graças aos rubro-negros. Tomara que isso aconteça!", disse Maxi.

Reapresentação

Após folga merecida no domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou. Os que venceram o Coritiba no último sábado fizeram apenas trabalhos físicos na academia, enquanto os reservas treinaram normalmente.

A novidade foi justamente Maxi Biancucchi e Escudero de chuteiras. Ambos treinaram normalmente e estão prontos para enfrentarem o Botafogo.

O técnico Ney franco terá dois desfalques. Na zaga, Kadu está suspenso, assim como o volante Michel.

