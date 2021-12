'O fato de ter uma base é uma vantagem para nós', diz Kanu

De contrato renovado com o Vitória até o fim de 2018, Kanu conversou com o A TARDE sobre os planos para a temporada que se inicia para o clube na próxima terça-feira, contra o Globo-RN, às 21h45, no Barretão, pela Copa do Nordeste. Entre outros assuntos, o zagueiro falou sobre sua pemanência por mais um ano no Leão, a lesão no joelho, expectativa por títulos e sobre os reforços do Rubro-Negro.

Kanu se prepara para iniciar sua quarta temporada com a camisa do Vitória. A primeira passagem pela Toca do Leão foi em 2015, quando ajudou o time na campanha do acesso para a Série A.

Depois de uma nova experiência no futebol belga, onde defendeu o OH Leuven, retornou ao Barradão em 2016 e não saiu mais. Ao todo, são 90 partidas e 13 gols pelo Vitória, sendo seis desses marcados na última temporada.

Aos 33 anos, o zagueiro começou a carreira na Cabofriense e acumula passagens por outros clubes, como Beira Mar-POR e Standard Liège-BEL.

Como aconteceu o processo de renovação com o Vitória? Chegou a receber alguma proposta de outro clube?

O processo de renovação foi natural. Foram algumas conversas, mas o desejo dos dois lados era a permanência. Tive algumas sondagens, só que o meu pensamento sempre foi ficar no Vitória para mais uma temporada no clube. O Vitória faz parte da minha vida, da minha carreira.

Você vai iniciar sua quarta temporada no Vitória. Qual a expectativa para 2018?

A expectativa para essa temporada é com certeza a melhor possível. O clima no clube é muito bom, de união e comprometimento com o projeto do Vitória para 2018. Estamos trabalhando firme para que essa temporada seja perfeita para o torcedor, dentro e fora de campo. Temos que lutar para conquistar títulos neste ano.

Esse ano o Vitória mudou de postura em relação a contratações. Como você encara esse novo perfil do clube?

Vejo a importância não só da manutenção do elenco, mas da comissão técnica também. Eles serão fundamentais para o sucesso da equipe neste ano de 2018. O fato do grupo ter uma base que se conhece é uma vantagem para nós. Estamos muito motivados e focados em fazer uma grande temporada pelo Vitória.

A dupla de zaga de 2017 deu certo? O que você pensa sobre jogar com Wallace?

Wallace é um grande jogador, experiente e com uma qualidade enorme. A gente já se conhece bem e isso é muito bom, muito importante. Estou feliz por tê-lo como companheiro em mais uma temporada. Espero que possamos ajudar o Vitória a conquistar seus objetivos.

Você acredita que o Vitória se reforçou bem para a temporada de 2018?

A diretoria tem se esforçado para que possamos ter um grupo forte do início ao fim do ano. Os reforços estão chegando e conhecendo um pouco o clube. Tenho certeza que teremos um elenco de qualidade desde o começo do ano e isso será muito importante para os objetivos do time.

Como o time chega para a estreia na Copa do Nordeste?

A equipe vai chegar em um nível bom até a estreia. Claro que alguns ajustes serão feitos nos próximos dias, mas queremos entrar nesta primeira partida do ano voando baixo. Até lá, vamos procurar trabalhar firme para que isso seja possível de acontecer.

Como o elenco trata a chance de ser tricampeão baiano depois de nove anos?

O Campeonato Baiano é muito importante para o Vitória e queremos conquistá-lo novamente. Vencer o estadual é bom para todos e temos que nos dedicar ao máximo para conquistar esse troféu mais uma vez. Nosso torcedor espera isso.

Você perdeu alguns jogos em 2017 por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Como está o joelho? Fez algum trabalho específico durante a pré-temporada?

Estou me sentindo bem, sem nenhum problema, até porque fiz um trabalho forte com o departamento médico e fisioterapeutas em 2017 para não sentir nada mais. Minha confiança é grande. Quero fazer uma temporada perfeita no clube em 2018.

Você já jogou contra Luan (destaque do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior)? É um jogador difícil de ser marcado?

A gente sempre acompanha os garotos das divisões de base. Luan é um grande talento e em breve poderá nos ajudar também. É um jogador rápido, habilidoso. Tem ótimas características. Torcemos pelo sucesso dele e do Vitória, que é um formador de grandes jogadores.

