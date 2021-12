"Nunca tivemos uma derrota como essa", diz Caio Júnior

A goleada sofrida pelo Vitória por 5 a 1 para o Cruzeiro foi o pior resultado do time comandado pelo técnico Caio Júnior até então na Série A do Campeonato Brasileiro. Na coletiva dada pelo treinador rubro-negro após a partida, Caio reconheceu a superioridade do Cruzeiro na partida.

"Nunca tivemos uma derrota como essa. A gente sente muito, é difícil aceitar. Mas o Cruzeiro foi superior, eles têm um investimento muito acima do nosso, as reposições são muito boas. O time tem muita velocidade, é difícil suportar o jogo inteiro essa pressão. Tivemos um momento crucial no segundo tempo quando melhoramos e marcamos o gol. Mas aí tive que apostar para empatar a partida. Levamos o terceiro e o time já estava muito aberto, além do Euller ter cansado".

Caio não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos na próxima pelo Brasileirão no sábado, 24, contra o Santos, na Vila Belmiro. Mas antes o Vitória entra em campo nesta quarta-feira, às 21h50, contra o Coritiba, na estreia da equipe da Copa Sul-americana. Para a partida, o Vitória deve contar com o retorno de Dinei para o time titular.

"Contra o Cruzeiro, quis neutralizar o adversário no primeiro tempo e colocar o Dinei só no intervalo. Mas ele deve começar o jogo na quarta. Nas laterais, vamos ver se o Ayrton estará regularizado, mas Dimas e Euller deram uma resposta positiva. Na defesa, Victor joga na quarta e o Reniê deve ser o seu substituto no sábado".

