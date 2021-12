"Nunca fiz nada errado na minha vida", diz Paulo Carneiro

O silêncio precede o esporro. Após receber críticas e acusações da atual gestão, Paulo Carneiro resolveu se defender. Ao lado do seu amigo Walter Seijo, um dos fundadores do Vitória Século 21, o ex-presidente do Vitória falou sobre sua passagem no clube, o surgimento do Vitória S/A, sua gestão no Bahia e sobre outras polêmicas.

Você pediu direito de resposta pela última entrevista do presidente Alexi Portela...

Eu pensei que o que fiz e deixei de fazer já tinha passado. Eles não gostam de lembrar que eu peguei o Vitória onde tínhamos que sentar num banco de Kombi para trabalhar e se fazia xixi nas mangueiras, pois não tinha banheiro. O Barradão era um grande entulho. Estava calado, mas me juntei com meu amigo Walter Seijo para me defender. Alexi nunca foi meu inimigo, mas ele anda com pessoas que são.

Você diz que Alexi foi um dos piores presidentes que passaram pelo clube. Por que?

Ele foi o único presidente na história do clube que já pegou o Vitória estruturado. Ele achou o clube na Terceira Divisão, isso é fato. Ele achou o time na Terceira, mas com estrutura de Primeira. Tanto que voltou rápido. Eu deixei R$ 8 milhões em caixa da venda da sede de praia. O conselho definiu que este dinheiro só poderia ser aplicado no patrimônio, mas ele gastou na Série C. Ele disse que o Vitória estava quebrado e que gastou 10 milhões, sendo 2 milhões do seu próprio bolso. Claro, oito eram da sede...

Sob que alegação você assegura que o Vitória se vendeu à Fonte Nova?

Se vender é um termo forte. O Governo está dentro do Vitória. Também entrou no Bahia. A Fonte precisa de uma média de 30 mil de público e é preciso ter mais de 30 receitas diferentes para se manter. A Arena vai viver de bilheteria, basicamente, e precisa do Vitória. O Vitória pode fazer sua própria Arena.

A dívida com o Excell Group para recuperar as ações foi superior a R$ 4 milhões. Como diminuiu para R$ 1 milhão?

Se eles fizeram isto, ótimo. Dispomos de um crédito de R$ 12 milhões para pagarmos até dezembro de 2005. Isto foi em 2000... Quando chegou 2004, fizemos a recompra. Porém, o que era para ser R$ 12 milhões, eles só nos deram 7. Assinei uma confissão de dívida e renegociamos com o perdão dos juros, que eram de R$ 2 milhões. Fechamos um número com os argentinos: 7 milhões de dólares. Como foi pago? R$ 2,5 milhões de sinal, com a venda de Adailton, e paguei uma grande parte. É mérito dos caras diminuírem de R$ 4 milhões para R$ 1 milhão.

É verdade que foi entregue o patrimônio do clube para garantir o pagamento das dívidas aos argentinos?

Normal! Isso não garante nada. Quando fiz a recompra, acabou isto. Como fazer empréstimo sem garantia? Tinha que fazer...

A diretoria afirma que você deixou uma dívida de R$ 52,437 milhões ao clube, declarada na sua última reunião antes da saída. Destes, R$ 30 milhões foram pagos e R$ 20 milhões são confissões de dívidas não reconhecidas.

Mentira! Dívida vencida é uma coisa, passiva é outra. Falo da dívida líquida, que precisa pagar. Queria que eles me mostrassem este número. Talvez o passivo seja maior. Talvez seja um passivo que nem exista mais...

Segundo a diretoria, ainda foram deixados mais de 720 títulos protestados...

As vezes o título tá pago, mas não se deu baixa. Quando ele (Alexi) assume o clube, ele que se vire. Eu só quero saber se existiu alguma irregularidade administrativa, algum desvio pra me defender eticamente. Eu digo que a dívida do Vitória vencida era de R$ 26 milhões. Destes, 15 eram de débito fiscal, que foi parcelado pelo Time Mania, assinado por Jorge Sampaio, em 2007. Deixar o Vitória com R$ 26 milhões de dívida depois de pegar um clube que não tinha nem banheiro é muito pouco... Toda empresa tem dívida. Eles queriam pegar o clube todo estruturado, mas sem dívida nenhuma? Gracinha...

E sobre notas fiscais deixadas no clube, algumas com até R$ 2,5 milhões para drenagem do campo que nunca ocorreu...

Eu saí há oito anos do clube e eles só descobriram as notas agora? Ele tem prova que houve desvio de dinheiro nestas notas? Como ele contabiliza os jabás? É nota? É com recibo? Toda empresa tem operações internas que cabem à empresa tratar. É preciso entender cada situação. É difícil falar de algo que aconteceu há oito anos. Toda empresa tem irregularidades, agora malandragem é outra conversa... O grupo dos argentinos não teria nem comprado ações aqui se houvesse problemas assim.

E sobre a drenagem citada?

Fizemos a terraplanagem de seis campos com uma empresa. Gastamos, na época, R$ 2 milhões. As notas podem ser disso. Nunca fiz nada errado na minha vida. O Vitória S/A tinha dono.

Como está o processo referente a reclamação trabalhista de R$ 10 milhões?

Eu não cobrei R$ 10 milhões. Minha ação era de R$ 2 milhões. O restante era de danos morais pelo linchamento moral que estava sofrendo. A Justiça não concedeu.

Você ingressou com mais um processo. Você cobra o valor de R$ 820 mil, referente à consultoria jurídica..

É resultado do mesmo processo citado.

Mas esta consultoria pertencia a sua esposa...

Você já viu minha esposa alguma vez no Vitória? Ela assinava o contrato comigo na condição de sócia. A consultoria era o trabalho que eu fazia como executivo do Vitória S/A. Eu era contratado e assinávamos como prestadores de serviço. Eu era um gestor. O valor nominal do que cobrei era de 20 meses sem receber. Foi de 2003 a 2005, na minha segunda gestão.

Além do seu salário, os funcionários também não foram pagos, incluindo os médicos, que ficaram mais de 16 meses sem receber?

Não tinha dinheiro, não pagava. Vou pagar médico que tinha outras atividades? Alexi deixou todo mundo ir para Justiça... Foram todos fazer um acordo amigável com o Vitória, mas não foram recebidos por Alexi. Em 16 anos eu devi salário. Eu só não devi salário no Vitória entre 2000 e 2002. O Vitória não tinha dinheiro... Normal. A turma que ganhava pouco, eu não atrasava.

O clube comprou um terreno no Amazonas pagos com três cheques sem fundo, no início dos anos 90. Agora a Justiça cobra R$ 470 mil do clube...

Não me lembro direito desta operação... Mas o que posso dizer é que o Vitória tentou comprar esta fazenda para dar garantia a algum débito fiscal, algo deste tipo... Tem muito tempo... Procurava apenas uma solução fiscal para o Vitória. Não conheço nem o Amazonas. O importante é que não saiu nenhum dinheiro do clube nisto.

Lógico que não saiu, pois foram três cheques sem fundo...

Foram cheques sustados. Devemos 20 milhões e vira um escândalo?

O Banco Central acusa o Vitória de uma operação de câmbio ilegítima pelas vendas dos atletas Cláudio e Vampeta (PSV), além de Rodrigo e Ramon (Bayer). Segundo o processo, mais de US$ 1 milhão não teve sua comprovação declarada...

O banco fala de evasão de divisa, do dinheiro que não entrou no Brasil para ser pago. Parte deste dinheiro foi direto para conta do Vitória sem passar pelo Banco Central, como no caso de Ramon e Rodrigo. Foi um erro administrativo no momento da transferência. O dinheiro ficou no clube e não saiu.

Qual sua relação com o Vitória Século 21?

Não participo do grupo. Conheci o Petter (ex-candidato) quando eu ainda era presidente. Ele é uma pessoa séria, mas que foi envolvido numa situação que qualquer um pode passar. Ele ainda não foi acusado de nada... Atrapalhou, de alguma forma, o projeto. Apoio o projeto e sou simpatizante. Se precisarem de mim, ajudo.

Como você acha que foram paga as dívidas do Vitória S/A, como assegura a gestão atual?

Eles passam para opinião pública que são os mágicos das finanças. Existem duas instituições no meio: Esporte Clube Vitória (ECV) e Vitória S/A. Em 2000, quando recebi os 6 milhões de dólares e paguei a dívida do ECV, migrei tudo para o S/A. De 2000 a 2010, o ECV praticamente não teve atividade economica. Só cuidava do patrimônio e do remo. Como não tinha atividade economica, o ECV também não acumulou dívida. Quando eu sai, deixei o S/A com R$ 26 milhões de dívida, sem falar dos ativos. De 2005 a 2010, o Vitória S/A acumulou mais. Em 2010, eles tiveram a ideia de pegar os ativos do S/A e colocar no ECV, que estava virgem como expliquei. Aí eles apareceram sem dívidas! Lógico, não tinha nenhuma atividade economica no ECV. Deixaram o passivo no S/A... Mas nenhuma empresa pode encerrar suas atividades com dívida. O passivo continua lá...

Como foi sua passagem pelo Bahia?

Entrei no Bahia pra ganhar dinheiro. Os caras entraram na minha casa com uma mala cheia de dinheiro, o que você faria? Fiz uma proposta para eles se mandarem da minha casa, mas eles aceitaram. Eu perdi prestígio com o torcedor do Vitória. Isso foi ruim. Mas ganhei dinheiro. A gestão de Marcelinho brincou com a sorte. O Bahia tinha irregularidades que se assemelham às do Vitória.

