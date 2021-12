Novos reforços do Vitória são apresentados no Barradão

Muitos já estavam no Vitória desde junho, mas o Leão aguardou o fim da Copa para apresentar, nesta terça-feira, 15, as oito novidades que o torcedor não viu, pois estava ligado no Mundial. Os reforços são: o zagueiro Kadu, o lateral-direito Romário, os meias Adriano, Richarlyson, Luis Aguiar e Marcinho, além dos atacantes Marcos Júnior e o recém-contratado Beltrán.

Confirmado no meio-campo do Vitória contra o Cruzeiro, quinta, 17, o meia Richarlyson garante que o Vitória terá outra postura pós-copa. "O que passou, passou. O Vitória se qualificou e será outro. Estou muito feliz em perceber a postura deste time de querer virar a página e se recuperar no Brasileiro. Estamos conscientes que precisamos melhorar a postura", disse o atleta.

Richarlyson é irmão de um velho conhecido no Leão. O atacante Alecsandro foi revelado pelo clube e agora o mano aguarda o mesmo sucesso que teve o primogênito da família. "É meu único irmão. Quando cheguei, a maioria dos funcionários do clube me lembraram que Alacsandro fez história aqui. É bom saber disso. Seguimos caminhos diferentes e ele acabou vindo para cá em 1997. Espero honrar o que ele já fez aqui, mesmo que seja neste curto período", disse Richarlyson, que tem contrato até dezembro.

Entre os novos contratados, dois na verdade estão retornando. O zagueiro Kadu assinou contrato até dezembro de 2015, enquanto o lateral Romário, após brigas judiciais, retorna ao Leão pelo mesmo período. "Nunca tive problemas com o Vitória. Tudo que aconteceu foi um choque de ideias entre meu empresário e o clube. O importante é que retornei mais experiente após minha passagem no futebol alemão", disse Romário.

Mostrando bom humor, o meia Marcinho ainda deu um recado aos baianos e imprensa. "Deixa eu olhar logo para cara da galera que vai falar bem de mim... Estou doido para jogar logo", completou.

Também do meio-campo, o uruguaio Luis Aguiar mostra disposição e um português apurado. "Joguei todas as partidas do Peñarol e acho que estou apto. Também podem falar português comigo. Joguei em cinco clubes em Portugal e tinha muitos amigos brasileiros. Falo muito bem", brincou. O gringo, assim como o paraguaio Guillermo Beltrán, chegaram esta semana e ainda não estão regularizados.

