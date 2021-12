Novos reforços do Vitória são apresentados nesta terça

A segunda-feira, 28, foi de novidades na Toca do Leão. O clube anunciou dois reforços e corre atrás de outros dois para "engatar" a reação no Campeonato Brasileiro da Série A.

As duas novas caras do rubro-negro são o zagueiro Alemão e o meia-atacante Léo Costa, que já assinaram contrato e serão apresentados oficialmente na manhã desta terça, 29, no Barradão.

Os dois jogadores vieram do futebol paulista. Alemão, de 27 anos, foi campeão do Paulistão com o Ituano. Natural de Vitória-ES, ele também tem passagens recentes pelo Salgueiro e Náutico, clubes de Pernambuco.

Léo Costa tem 28 anos e foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Atuando pelo Rio Claro, ele marcou nove gols e dividiu a artilharia da competição com Alan Kardec (Palmeiras), Cícero (Santos) e Luís Fabiano (São Paulo).

Outra novidade pode vir por aí. O Leão está prestes a trazer o volante Josa, também ex-Ituano. O empresário do jogador é o mesmo do beque Alemão.

O diretor de futebol do rubro-negro, Felipe Ximenes, negou que o clube esteja negociando com o meia Leandro Domingues.

