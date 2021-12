Novos contratados do Vitória são apresentados pelo presidente

Na manhã desta terça, 10, os jogadores argentinos Marcelo Meli e Marcelo Benitez, e o atacante Bruno Gomes, foram apresentados pelo presidente do Esporte Clube Vitória, Ricardo David.

Sobre as contrações que chegaram na parada para a Copa, o presidente afirmou que os profissionais foram monitorados pelo centro de inteligência do clube, "eles atendem um planejamento, como a janela internacional estava fechada, só tínhamos o mercado brasileiro. Identificamos que seria melhor esperarmos a abertura da janela, que irá abrir no dia 16 de julho, então optamos por trazer esses atletas na parada da copa."

Marcelo Benitez, lateral esquerdo de 27 anos, usará a camisa 3, veio do futebol argentino e ainda está pouco familiarizado com o idioma brasileiro. “Minha característica é defensiva, de marcação. Também sou forte na bola parada como cobranças de faltas e escanteio”, afirmou.

Já o meia Marcelo Meli, de 26 anos, também veio proveniente da Argentina. Meli optou pela camisa 73. "Prefiro jogar como segundo volante, gosto de chegar na área, me destaquei nessa posição. Estou agradecido pela oportunidade de jogar aqui, é a minha primeira experiencia no Brasil. Meu sonho aqui é jogar muito, poder faer muitos gols, e poder se campeão."

Novo camisa 96, Bruno Gomes, de 22 anos, voltou o futebol brasileiro após jogar em Portugal. "Eu gosto mais de jogar por dentro, minha melhor característica é aquele famoso facão, infiltrado ali no meio."

"Estamos com dois atletas que ainda precisam de alguns retoques, o volante Arouca e o goleiro João Gabriel, devemos regularizar a situação deles. Walter Bou deve estar chegando amanhã, 11, daí vai iniciar os exames e ai fazemos o anuncio oficial", finalizou o presidente Ricardo David na coletiva desta terça.

