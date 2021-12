Novos contratados do Vitória aparecem no BID

Os nomes dos novos contratados Richarlyson, Marcos Junio e Adriano foram publicados nesta sexta-feira, 11, no Boletim Informativo Diário-Eletrônico, BID-E, da CBF.

Com isso, eles já podem estrear pelo Vitória no retorno do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, no próximo dia 17, às 21h.

O Leão também anunciou as saídas do goleiro Douglas e o meia Mineiro.

adblock ativo