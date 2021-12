Novo zagueiro do Vitória tem fama de galã

Pode ser mera coincidência, mas o novo zagueiro do Vitória, Jonathan Ferrari, vai lembrar muito o ex-capitão do Leão, Victor Ramos. Não que o argentino jogue como o prata da casa ou que seja o novo dono da braçadeira. Porém, Ferrari é candidato a assumir o posto de pivô das fofocas.

O 'Tufão Hermano' é tido como um galã em terras argentinas. Apesar de não ser um atleta tão conhecido no meio futebolístico, é famoso pelas mulheres que ele conquistou em sua vida boêmia. A principal delas foi Cinthia Fernández, uma espécie de Nicole Bahls de lá.

O novo garanhão rubro-negro fez até a bela Cinthia chorar, assim como em um episódio com Victor e Bahls. Numa TV famosa da Argentina, a beldade, que apareceu em um reallity show chamado Bailando, queixou-se do comportamento de Ferrari nas baladas.

O jogador foi noivo da modelo e, apesar de não ter feito nenhuma tatuagem com o nome dela, fez juras de amor. No entanto, provou que gostava mesmo era de saltar la valla. Enquanto a musa participava da Dança dos Famosos de lá, o zagueiro foi visto com a modelo também argentina Victoria Santos. O resultado, como no caso Ramos/Bahls, foi o término.

Depois da separação, o nome Jonathan Ferrari apareceu mais nos sites de fofoca do que nos cadernos de esporte. Segundo a ex-noiva, o atleta do All Boys gostava mais das câmeras do que da bola. "Quem você acha que é, Ferrari? Se não fosse por mim, quem seria?", escreveu Cinthia Fernández - que já teve um caso com o ídolo Maradonna - pelo Twitter.

Sexo por dinheiro

Pensa que Ferrari se incomodou? Muito pelo contrário. Metrossexual assumido, o zagueiro disse que tem mais creme do que qualquer outra mulher e até fez sexo por dinheiro. Numa entrevista ao diário Olé, o atual zagueiro do Leão confessou que já trocou um momento íntimo por uns trocados.

"Tinha 18 anos. Estava numa festa e uma mulher mais velha me encarou oferecendo dinheiro por sexo. Eu era garoto e não tinha dinheiro. Foi uma circunstância", confessou.

Nos gramados, o zagueiro garanhão ainda é um mistério para os brasileiros, mas o diretor de futebol do Leão, Raimundo Queiroz, garante que, no campo, o jogador também se parece com Victor Ramos! "Lembra muito ele. Um jogador técnico e de raça. O torcedor vai se surpreender", afirmou.

O atleta já está em Salvador e faz exames médicos nesta segunda. Sua apresentação oficial só deve ocorrer na terça-feira, 14, depois do contrato assinado.



