Novo zagueiro do Vitória será apresentado após treino

Após assinar contrato com o Vitória na última sexta-feira, 8, o zagueiro Roger Carvalho será oficialmente apresentado nesta terça, 12, no estádio de Pituaçu. O defensor participará de um jogo-treino no local, que servirá para o técnico Jorginho observar alguns jogadores.

O elenco do Vitória será dividido em dois grupos para as atividades. Quem jogou mais de 45 minutos contra o São Paulo no domingo, fará treino regenerativo na Toca do Leão. O restante, será encaminhado para estádio de Pituaçu para o trabalho com bola.

