Novo zagueiro do Vitória pode estrear neste sábado

Anunciado na terça-feira, 3, como novo reforço do Vitória, o zagueiro Kadu pode fazer sua estreia na partida deste sábado, 7, contra o Atlético-MG, no Barradão.

Isso porque Fabrício, que vem formando a dupla de zaga com o capitão Victor Ramos, sentiu dores no joelho e sequer foi a campo no último treinamento antes do duelo.

Kadu vinha treinando normalmente no Brangantino e disputou sua última partida oficial no dia 24 de agosto, na vitória do Braga sobre a Chapecoense por 1 a 0, na 17ª rodada da Série B.

O defensor fez parte do time que participou de um coletivo entre os reservas e juniores e agradou o técnico Ney Franco. Com isso, ele pode assumir a posição no miolo de zaga, enquanto Reniê também briga pela vaga, mas corre por fora.

O Vitória está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Um triunfo sobre o Galo pode levar a equipe à oitava posição, mas um revés neste sábado pode deixar o time à beira da zona de rebaixamento.

