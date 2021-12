Novo xerifão, Kadu não tem vergonha de jogar 'feio'

Para evitar trocadilhos impublicáveis, muitos torcedores o chamam de Kadivis. Entretanto, a maioria dos rubro-negros já enxerga o zagueiro Kadu com bons olhos. Com o atleta em campo, o Vitória finalmente ganhou aquele zagueiro brigador. O famoso xerifão, na gíria do futebol.

Apesar da boa fase, o jogador não começou bem. Na sua estreia, contra o Atlético Mineiro, Kadu vacilou e deu de bandeja o gol do Galo, no duelo que terminou no 1 a 1. Mesmo assim, o atleta permaneceu entre os titulares e ganhou a confiança do técnico Ney Franco. Atualmente é dono da camisa 4, principalmente após contusão de Fabrício e saída de Gabriel.

Coincidência ou não, o camisa 4 quebrou uma sequência de quatro derrotas do Leão no Brasileiro da Era Caio Júnior. Kadu também contribuiu para a diminuição dos gols sofridos no Brasileirão. A média com o zagueiro em campo é de um gol por jogo. Antes dele, era o quase o dobro (1,8 por partida).

A defesa ainda está longe de satisfazer os torcedores, principalmente pela má fase de Victor Ramos. O próprio Kadu sabe disso e promete melhorar ainda mais seu rendimento.

"Eu entrei na pauleira, sem tempo pra nada. Só agora teremos uma semana com o treinador para conversarmos mais e saber que postura adotar em campo. Só teremos jogos difíceis e precisamos aproveitar esta semana para focar nossos objetivos", explicou. Com ele em campo, o Leão atuou 11 jogos e só perdeu duas no Brasileirão.

Entrosamento - O entrosamento com Vitor Ramos, segundo o novo xerife, melhora a cada rodada. Para ele, o companheiro de posição é um grande jogador e mostra melhora após fase ruim. Kadu alega que todo elenco mostra um cansaço natural.

"Acho que sofremos com a sequência de jogos. Nossa equipe cansou e perdemos atletas importantes por contusão. Creio que esta semana sem jogo será um fator decisivo para melhorarmos ainda mais na competição. O torcedor verá uma melhora ainda maior", disse.

O segredo do zagueirão é não ter vergonha de ser defensivo. Se falta técnica, sobra na raça. Se tiver que jogar feio e mandar a bola na arquibancada para evitar um gol adversário, tá valendo. Pelo menos é o que garante Kadu, que deseja um time "fechadinho" contra o Fluminense. Para ele, o importante é evitar gol fora de casa.

"Não tenho vergonha de jogar a bola na lua. Acho que vacilamos contra a Portuguesa pelo preciosismo. Precisamos melhorar na concentração, pois a Série A é cruel. Não adianta se defender bem durante 89 minutos e vacilar no último. A única chance que a Portuguesa teve, aproveitou. Esse empate teve sabor de derrota e não pode se repetir", completa.

