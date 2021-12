Novo volante do Vitória comemora volta ao Brasil

O volante Elizeu, mais novo reforço do Vitória para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, falou como jogador do clube pela primeira vez na tarde desta quinta-feira, 25, na Toca do Leão.

Em Portugal desde o ano de 2011, o meio-campista agradeceu ao Vitória por ter retornado ao Brasil e projetou uma boa temporada no rubro-negro baiano.

"O Vitória me trouxe de volta, me repatriou, agora é procurar fazer bem o trabalho. Estou tendo essa oportunidade e pretendo alcançar os objetivos junto com o grupo e com o treinador Caio Júnior", disse Elizeu.

O jogador contou também que não conhecia o trabalho de Caio Júnior e comentou sobre a sua passagem no futebol português.

"Nunca trabalhei com o Caio Júnior. No momento só ouvi falar, e muito bem. Tive uma boa experiência em Portugal e fui bem. Só me ajudou a amadurecer mais no futebol europeu", finalizou.

Elizeu começou no Sport, onde jogou até 2009, depois chegou ao Internacional, de onde foi emprestado para o Mirassol para disputar o Campeonato Paulista. Em 2010, foi emprestado ao Botafogo e em 2011 acabou contratado pelo Palmeiras para jogar no time B. Depois seguiu para a Europa e atuou no Nacional de Portugal. No início de 2013, transferiu-se para o Estoril Praia.

adblock ativo