Novo uniforme do Vitória será lançado quinta; veja o modelo

O Vitória lança nesta quinta-feira, 4, o novo terceiro uniforme do clube, que será usado pela primeira vez na partida deste sábado, 6, contra o ABC, no Barradão.

A camisa, na cor dourada e trazendo um leão (mascote do clube) na frente, seria divulgada apenas no dia e local do lançamento (ainda não conhecido pela assessoria do Vitória), mas o modelo acabou vazando antes da hora, o que fez com que o marketing rubro-negro liberasse a venda nos pontos que já tivessem o produto.

A camisa masculina tem o valor de R$ 169,90. Já o modelo feminino custa R$ 119,90. Em uma rápida pesquisa, apenas o modelo feminino foi encontrado em uma loja no Salvador Shopping. Ambos modelos começarão a ser vendidos normalmente a partir desta sexta-feira, 6.

A terceira camisa, produzida pela marca esportiva Penalty, foi escolhida por meio de votação na internet, superando outros dois modelos também sugeridos.



