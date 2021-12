Novo reforço para 2019, Felipe Garcia se apresenta ao Vitória

O meia-atacante Felipe Garcia, se apresentou nesta segunda-feira, 25, na Toca do Leão, e realizou exames médicos durante a tarde. O atleta pertence ao clube japonês Nagoya Grampus, e será emprestado ao rubro-negro baiano até dezembro.

Felipe, 28 anos, jogou pelo Goiás no ano passado, atuando em 25 partidas, marcando apenas um gol. O jogador acumula passagens por São José-RS, Santo Ângelo, Aimoré e Naestved, da Dinamarca.

O atleta, que costuma jogar pelo lado direito do campo, teve seu grande destaque atuando pelo Brasil de Pelotas, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Na temporada Felipe Garcia atuou em 47 jogos e balançou as redes em 15 oportunidades.

Outro meio campista apareceu no Centro de Treinamento do Vitória nesta segunda. Damián Escudero também realizou exames médicos e iniciou seu período de avaliação junto ao Leão.

