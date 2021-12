Novo reforço do Vitória faz concorrência no ataque aumentar

Apenas dois gols marcados nos últimos 12 jogos. O desempenho do seu atual camisa 9, Kieza, aliado à ausência total de peças de reposição para a função, fez o Vitória ir buscar o reforço do atacante Zé Love.

O jogador, que ficou conhecido em 2010, quando marcou 18 gols naquele Santos que alçou Neymar e Paulo Henrique Ganso à fama, não conseguiu muito destaque nas temporadas seguintes.

José Eduardo Bischofe de Almeida, 28, estava sem clube desde que deixou, em junho, o Al Shaab Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Sua última partida oficial disputada foi no dia 8 de maio, ou seja, há quase quatro meses.

"Quando recebi o convite do Vitória, nem pensei duas vezes, até porque é um clube grande, com estrutura fantástica e uma torcida maravilhosa. Já joguei contra o Vitória no Barradão e sei da força de sua torcida. Podem esperar de mim muita raça e entrega. Estou muito motivado em ajudar o clube nesta Série A. Vou dar a vida em cada jogo com essa camisa", prometeu o atleta, em declaração ao site oficial do Rubro-Negro.

Além do Santos, Zé Love jogou em outros dois clubes de maior relevância no Brasil: Goiás e Coritiba. No mercado internacional, fracassou nos italianos Siena e Genoa.

Promoção

Após o jogo de quarta-feira contra o Coritiba, que causou a eliminação do time da Copa Sul-Americana, o Vitória inicia na manhã deste sábado, 3, a preparação para o confronto da próxima quarta, 7, no Independência, com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Na rodada seguinte, o Leão recebe o Flamengo, sábado, 10, no Barradão. Para o jogo, o clube anunciou uma promoção. Até terça, o torcedor pagará R$ 20 para arquibancada e R$ 30 para cadeira (preço único).

