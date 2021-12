Novo reforço do Vitória é submetido a exames em Salvador

Além da inauguração do novo gramado do Barradão na tarde desta terça-feira, 15, o Esporte Clube Vitória apresentará os novos contratados do clube.

Um dos reforços mais aguardados é Guilermo Beltrán. O centroavante uruguaio desembarcou na noite desta segunda-feira, 14, em Salvador e já está realizando exames médicos no clube.

O time não realizou uma boa campanha no primeiro semestre deste ano. No entanto, as novas contratações concentram força no setor ofensivo da formação técnica para buscar reverter o desempenho.

