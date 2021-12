Novo reforço do Vitória chega na quarta-feira

A concorrência pela camisa 9 do Vitória está prestes a aumentar. O presidente do Vitória, Alexi Portela, confirmou, após o duelo contra o São Paulo, que o atacante André Lima deve ser o novo reforço do rubro-negro. Informou ainda, que o desembarque do jogador na capital baiana será na quarta-feira.



No mesmo dia, o atacante deverá fazer exames na Toca do Leão e assinar em definitivo o contrato. "Não posso dizer que está contratado oficialmente. Mas está tudo acertado. André Lima já conversou com Caio Junior e deve chegar na quarta-feira. Está 90% contratado", disse o dirigente, em entrevista à rádio Itapoan FM.

Extra-oficialmente, comenta-se que a demora na assinatura de contrato de André Lima com o Vitória está relacionado com as exigências feitas pelo atacante ao rubro-negro. O camisa 9 teria pedido o pagamento de R$ 500 mil de luvas mais um salário de R$ 350 mil.

André Lima deixou o Grêmio em fevereiro deste ano para defender o Bejing Guoana, equipe da China, com a qual tem contrato até o final de 2016. Ele estava no Grêmio desde 2010 e marcou 39 gols em 120 jogos pela equipe gaúcha. Foi dele o primeiro gol da história da Arena do Grêmio.

Outros reforços - O mandatário rubro-negro afirmou ainda que fará apenas contratações pontuais para o restante do certame nacional. Segundo Portela, na lista de prioridades está a contratação de um volante, um zagueiro e um lateral-esquerdo, caso o então titular Mansur precise passar por uma cirurgia.

"Já mostramos que temos uma boa base e não vamos precisar investir muito", disse. Por fim, Portela elogiou o grupo pelo triunfo sobre o São Paulo. "Parabenizo os jogadores, o Vitória jogou muito. A atuação no segundo tempo foi uma das melhores do Vitória este ano. O Cajá perdeu o pênalti, mas foi importantíssimo, pra mim o melhor em campo", afirmou.

adblock ativo