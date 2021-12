Novo reforço do Vitória, Camacho faz exames médicos

O meia Camacho, 33 anos, mais novo reforço do Vitória para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, chegou à Toca do Leão nesta segunda-feira, 8, e já foi submetido a exames médicos.

O jogador, no entanto, ainda passará por nova bateria de exames nesta terça-feira, 9, e somente deverá ser apresentado oficialmente pelo rubro-negro na próxima quarta-feira, 10.

Camacho chega ao rubro-negro para disputar posição diretamente com o meia Renato Cajá. O Leão também conta com os meio-camistas Escudero, Willie, Marquinhos e Vander em seu elenco.

Folga geral - O elenco rubro-negro recebeu folga geral nesta segunda. No último domingo, 7, o time baiano foi derrotado por 1 a 0 para o Goiás, no Estádio Serra Dourada, e caiu da segunda para a terceira colocação no torneio nacional.

Nesta terça-feira, 9, os jogadores se reapresentam e iniciam a preparação para a partida do próximo domingo, 14, contra o São Paulo, no Barradão.

