Novo lateral do Leão treina e será apresentado nesta sexta

Depois de reforçar a lateral direita há duas semanas, o Vitória fechou com um reforço na ala esquerda: Juan, que estava encostado no São Paulo, chega por empréstimo até o final da temporada.

O atleta realizou os exames médicos nesta quinta-feira, 29, e aguarda os resultados para ser apresentado oficialmente - o que acontecerá nesta sexta-feira, 30. No entanto, o lateral desceu para o campo e participou da atividade com os novos companheiros na Toca.

Juan estava sem espaço no São Paulo e treinava em separado desde a chegada do técnico Paulo Autuori. Ele chega para disputar a posição com Mansur, Danilo Tarracha e Euller, recém-promovido da base e que vem atuando como titular.

A última partida do lateral-esquerdo foi justamente contra o Vitória, no dia 14 de julho, quando o rubro-negro bateu o São Paulo por 3 a 2, no Barradão.

