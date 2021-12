Novo goleiro chega ao Vitória para realizar exames médicos

O presidente do Vitória Carlos Falcão, comentou nesta quarta-feira, 2, que o Vitória segue atento para realizar, no mínimo, três contratações pontuais para o Campeonato Brasileiro: um zagueiro, um meia e um atacante. No entanto, um novo goleiro deve ser anunciado nas próximas horas pelo time rubro-negro.

Trata-se do arqueiro Fernando Miguel, que vestiu as cores do time em 2013, mas não chegou a atuar por conta da ótima fase de Wilson - o camisa 1 foi titular em todas as partidas da equipe no Brasileirão.

O gaúcho de 26 anos está em Salvador para realizar exames médicos na Toca do Leão. O atleta deve assinar até dezembro de 2015 e brigar pela posição de substituto imediato com o jovem Gustavo.

Fernando Miguel estava no Juventude, onde disputou as 16 partidas do Campeonato Gaúcho na temporada, todas como titular, caindo com a equipe nas quartas de final. O atleta tem 26 anos e tem passagens pelo Bento Gonçalves-RS, Lajeadense-RS e o próprio Vitória.

adblock ativo