Novo gerente de futebol do Leão, Petkovic minimiza derrota para Bahia

O sérvio Dejan Petkovic aproveitou a sua apresentação como gerente de futebol profissional do Vitória, nesta quarta-feira, 3, para minimizar a derrota do Leão para o Bahia, que levou a eliminação do time rubro-negro da Copa Nordeste.

"Clássico a gente nunca sabe e é normal perder. É uma competição que acabou para o Vitória, mas agora o time tem vantagem e está invicto", disse em referência ao jogo desta quarta, quando o Leão e o Tricolor se enfrentam na primeira partida da final do Baianão 2017.

Petkovic, que assumiu o cargo após a reestruturação da gestão do clube com a demissão de Argel Fucks, disse que pretende assumir o trabalho imediatamente. "Independente do momento, já faço parte do Vitória, um time que sempre torci. Acho muito importante assumir logo, principalmente sendo gerente de futebol".

A contratação de Petkovic, um dos ídolos da história do clube, foi comemorada pelo Vitória. "O gringo está de volta à Toca", disse o Leão em nota oficial.

O sérvio chega ao clube em um momento de mudanças. Uma das primeiras ações dele deve ser escolher um substituto para Argel. Por enquanto, o time é dirigido interinamente por Wesley Carvalho.

Após passagem pelo Real Madrid, Petkovic ajudou o clube a ser campeão estadual em 1997 e também em 1999, quando o Vitória levou também a Copa do Nordeste. Aposentado como jogador desde 2011, o sérvio defendeu também outras equipes brasileiras, como o Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro e Santos.

Como treinador, Petkovic já dirigiu o Criciúma, de Santa Catarina, o Sampaio Corrêa, do Maranhão, e o time sub-23 do Atlético Paranaense. No clube de Curitiba, o sérvio ainda foi gerente das categorias de base. Agora está de volta ao Vitória, mas como dirigente.

