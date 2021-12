Novo estatuto do Vitória é aprovado em assembleia

O Vitória deu um passo importante em direção à democracia e abertura do clube ao aprovar, na manhã, deste domingo (2) seu novo estatuto social em assembleia geral extraordinária (AGE).

Apenas um dos 247 sócios e associados do programa Sou Mais Vitória (SMV) presentes no Barradão votou pela não admissão do documento. O novo estatuto aprovado prevê, entre outras coisas, eleições diretas e conselho deliberativo proporcional.

O próximo passo é a homologação do novo estatuto.em cartório. O presidente do Conselho Deliberativo e da Comissão de Reforma do Estatuto, Paulo Catharino Gordilho Filho, explica que, para o novo estatuto entrar em vigor, é necessário cumprir as regras antigas.

“Vamos, agora, registrar o estatuto em cartório, pois é uma exigência legal. E após esse registro, o estatuto aprovado já entra em vigor e começa a mudar a história do clube, onde o torcedor, efetivamente, vai participar”, explicou.

De acordo com as regras do novo documento, a assembleia de sócios e associados será soberana em relação às mudanças estatutárias e grandes decisões envolvendo o clube. No texto há, inclusive, um dispositivo reconhecendo a autonomia da AGE.

Dessa forma, o caráter da AGE passa a ser deliberativo (ou seja, que prevê a participação) e não mais homologatório (que apova ou não). A ideia era que esta assembleia já fosse deliberativa, mas, por uma questão de ordem levantada durante o processo, a mesa optou por fazer a votação sem abrir para debate.

“A gente sempre incentiva o amplo debate, e todo processo é legitimado quando temos a democracia em plenitude, onde todos podem deliberar e considerar as emendas propostas pelo conselho. Mas entendo que a gente tem que fixar essa bandeira na forma do antigo estatuto, infelizmente”, acrescentou Catharino.

O presidente Ivã de Almeida se mostrou emocionado em ver o novo estatuto, que prevê eleições diretas, aprovado em sua gestão.

“O Vitória agora é uma democracia completa. Isso significa muito, porque nos últimos 10 anos a gente lutou muito para que a gente conseguisse a participação do torcedor. Esse ganho não é para mim, é para o Vitória. E mesmo que tenha sido aprovado de forma homologatória, este novo esatuto permite que o próximo não seja mais”, disse.

Mais mudanças

Além da eleição direta para conselho diretor, conselho deliberativo e fiscal, o texto do novo estatuto prevê ainda, a carência de 90 dias para sócios torcedores SMV realizarem quaisquer pagamentos pendentes sem perder o tempo de contribuição.

O novo documento também prevê a votação online para torcedores que não moram na capital baiana. “Foi uma sugestão de nossos associados que não residem em Salvador mas que querem participar das eleições”, explicou Antônio Carlos Menezes, o Cacau, relator do estatuto.

