Novo contratado do Vitória deve ser titular no sábado

Novo contratado do Vitória para a disputa da Série B, o lateral-esquerdo Gilson vai, quase literalmente, chegar e vestir a camisa de titular do rubro-negro baiano.

Com apresentação marcada para esta terça-feira, 7, o jogador deve ser utilizado pelo técnico Paulo César Carpegiani na partida fora de casa do próximo sábado, 11, às 16h20, contra o América-MG, pela 16ª rodada da competição.

Gilson vem para tentar suprir o grave problema que o Vitória vem enfrentando na posição nesta temporada 2012.

No atual elenco, Dener e Gabriel não agradaram Carpegiani e parecem estar fora dos planos do treinador. Único jogador da posição que vem sendo nos jogos é o jovem Mansur, mas o fato de ter levado o terceiro cartão amarelo abre a vaga para o novato Gilson,

Aos 26 anos, Gilson vem para o Leão por empréstimo, até o final da Série B. O jogador começou sua carreira no Cene, do Mato Grosso do Sul, e tem passagens por Grêmio, América-MG e Cruzeiro.

Veja a ficha de Gilson, novo contratado do Vitória:

Nome completo: Gilson Gomes do Nascimento

Posição: Lateral-esquerdo

Data de nascimento: 14/05/1986

Naturalidade: Campo Grande-MS

Altura: 1.77 m

Peso: 73 kg

Carreira: Cene-MS (2003-2007); Botafogo-SP (2007); Cene-MS (2008); São José-SP (2008); Mirassol-SP (2009); Cuiabá-MT (2009); Cascavel-PR (2010); Paraná Clube-PR (2010); Grêmio (2010-2011); América-MG (2011); Cruzeiro (01/2012)

Títulos: Campeão sul-mato-grossense de 2005, pelo Cene-MS.

