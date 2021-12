Novo contratado do Vitória deve ser apresentado nesta quinta

Apesar de ainda não ser oficialmente jogador do Vitória, o atacante William chega em Salvador nesta quinta-feira, 2, para assinar contrato com o rubro-negro baiano. O jogador, que vem para suprir a vaga deixada por Neto Baiano, fará os exames médicos e logo após será apresentado para a imprensa, caso seja aprovado.

O clube baiano estava interessado na contratação de William já há algum tempo, mas esbarrou em alguns entraves do atacante com seu ex-clube, o Atlético-GO, que não queria acertar suas dívidas com o jogador, o que ocorreu durante esta quarta-feira, 1, em Goiânia.

William foi contratado no início de 2012 como o principal reforço do clube para a temporada. Mas o atacante não se adaptou ao clube, com algumas lesões, jogando apenas 19 jogos e marcado quatro. No Brasileiro, o jogador acabou até afastado do elenco principal do time goiano.

O novo contratado do Vitória tem 29 anos e começou sua carreira no Santos, onde jogou até 2005. O experiente atacante tem passagens por clubes como Ulsan (Coreia), Boavista (Portugal), Coritiba, Fortaleza, Guingamp (França), Avaí, Grêmio e Ponte Preta.



adblock ativo