Novo conselho do Vitória empossa o presidente Ivã de Almeida

O Esporte Clube Vitória já está sob nova administração. O presidente Ivã de Almeida e o vice Agenor Gordilho foram eleitos por aclamação e empossados na noite desta segunda-feira, 19, pelo novo Conselho Deliberativo, composto em sua grande maioria pelos componentes da chapa Vitória do Torcedor, que venceu as eleições do último dia 15 de dezembro.

A reunião foi comandada por Paulo Catharino, presidente do Conselho Deliberativo, tendo ao seu lado o vice Robinson de Almeida. Participaram da mesa os antecessores do Conselho Diretor, Raimundo Viana e Manoel Matos, além dos conselheiros Pedro Godinho, Lorena Murici, Guilherme Portnoi e Walter Seijo.

“Vamos buscar um título nacional, que é a nossa meta”, falou Paulo Catharino. “Peço uma salva de palmas para o presidente Raimundo Viana e o vice Manoel Matos”, disse Ivã de Almeida, no que foi atendido e Raimundo Viana chorou de emoção com a homenagem prestada pelos novos conselheiros.

Como já era especulado, Sinval Vieira é o diretor de futebol. E nesta segunda, durante programa de uma rádio local, ele falou sobre o atacante Marinho: “O futebol da Bahia precisa de ídolos. E Marinho é hoje um ídolo do Vitória. Se pudermos mantê-lo nós o faremos. Agora, se pagaram a multa de cerca de R$ 17,6 milhões, ele sairá por motivos alheios à nossa vontade”.

Nome do técnico

Novo assessor especial de futebol, o ex-presidente Jorginho Sampaio informou que até quarta, 21, o nome do técnico do Vitória para a próxima temporada será conhecido. “Jamais falamos em Argel Fucks ser plano B. Ele, inclusive, tem grandes possibilidades de continuar conosco. Temos outros nomes sim e estamos em fase de decisão”, afirmou.

Jorginho revelou que há 20 dias vem trabalhando e que foi a São Paulo negociar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. “Mas hoje, Luxemburgo é carta fora do baralho”, afirmou.

Funcionário mais antigo da Toca do Leão, o supervisor Mário Silva continuará seu competente trabalho no rubro-negro.

adblock ativo