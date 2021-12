Novo Conselho Deliberativo do Vitória realiza primeira reunião

Foi realizada na noite desta quinta-feira, 2, a primeira reunião do novo Conselho Deliberativo do Vitória. A reunião contou com a presença de 83% dos conselheiros (140 no total).

A reunião teve como pautas a revisão do tempo de associação dos conselheiros que integravam o Conselho Deliberativo até o início do Estatuto Social de 02 de abril de 2017, deliberação sobre pedido de reexame do Ato nº 03, de 18 de março de 2019, e a eleição do nome a ser agraciado com a Comenda Arthêmio Valente - honraria destinada a ex-presidentes, conselheiros e torcedores ilustres que fazem parte da história do Vitória.

O encontro foi convocado por Fábio Rios Mota e contou com a presença do vice-presidente Antonio Carlos Menezes Rodrigues e, ainda, de diversos conselheiros vitalícios do clube.

