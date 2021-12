Novo atleta do Vitória mira elite do surfe mundial

Dia 23 de novembro do ano passado. No Havaí, alguns surfistas curtiam um luau ao som da Hula, dança típica havaiana, enquanto aguardavam o sol nascer para cair na água com suas respectivas pranchas.



Um outro surfista, porém, não estava nem um pouco interessado nas belezas naturais do estado americano ou se iria dar onda naquele dia. A maior preocupação de Marco Fernandez era encontrar o melhor sinal de internet para acompanhar o jogo do Vitória, que enfrentava o Ceará e poderia, então, carimbar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.



"Foi uma onda... Tinha que acordar cedo para treinar no Havaí, mas não quis saber de nada. Fiquei colado no notebook acompanhando o Vitória. Quando terminou o jogo, saí gritando pela ilha que meu time tinha subido. Ninguém entendeu nada. No outro dia fui surfar com sorriso no rosto, mesmo com sono pela comemoração", disse o surfista, de 21 anos.

Mal sabia o rubro-negro e morador de Arembepe que, três meses depois, ele seria o novo atleta do seu time de coração.

Apesar de ele ter se tornado atleta do Leão em fevereiro passado, a vida do baiano mais bem colocado entre os profissionais do surfe sempre foi dividida entre a água salgada e a grama do Barradão. Tudo graças ao paizão Pablo Fernandez, surfista e torcedor apaixonado.

"Meu pai tem duas paixões: surfe e Vitória. Desde pequeno, convivo com isso. Se já não separava as duas coisas, imagina agora, sendo atleta do meu clube de coração. Sempre sonhei com isso na minha carreira".

Pouco antes de ele ser anunciado como novo atleta rubro-negro, o agente do surfista, Felipe Freitas, resolveu fazer uma brincadeira com o pai de Marco. "Disse a Pablão que o filho acabara de se tornar atleta do Bahia. Recebi uma resposta fria: 'meu filho não entra mais em casa'", lembrou Felipe, desmentindo logo em seguida, para alívio do paizão Pablo.

"Tá amarrado vestir camisa do Bahia. Sou Vitória e morrerei Vitória. Minha meta é levar o nome do meu clube em todos os mares que entrar. E não será pouco", garantiu.



Fernandez é o terceiro surfista a se tornar atleta de um clube de futebol. O Santos abraçou o atleta Alejo Muniz, enquanto o Corinthians tem Adriano de Souza vestindo suas cores.

O sonho com a elite - Além do material esportivo, o surfista terá os cuidados do departamento médico e da sala de musculação do clube. "É errado achar que surfe é apenas diversão. É também, mas somos profissionais como qualquer atleta. Tenho uma rotina parecida com a de jogador de futebol. Dedicação total aos treinos, tanto na parte física quanto na prática, sem contar a alimentação", explicou o baiano.

Na última semana, Marco deu um passo importante em seu projeto: a elite. O atleta ficou em quinto lugar na etapa da Austrália do Mundial da WQS (World Qualifying Series), divisão de acesso ao grupo principal do surfe mundial.



A próxima etapa será em três semanas, na Argentina, com a presença do rubro-negro. No final das etapas, os dez primeiros conseguem o acesso à Série A do surfe mundial.

"Meu time conseguiu, né? Chegou a minha hora de fazer isso", completou.

