Novela Kanu volta a ser exibida na Toca do Leão

Acredite. Kanu existe e está na Toca. O zagueiro saiu da imaginação do torcedor rubro-negro e mostrou não ser do seleto grupo formado por Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e a Fada Madrinha. O jogador foi várias vezes especulado no Leão, mas sempre ficou no quase. Agora, finalmente, mostrou existir de verdade. Na segunda-feira, 20, o atleta fez exames e deve assinar ainda hoje com o Leão. Deve...

Apesar de se apresentar no Barradão, o Vitória ainda não confirmou o reforço. Porém, é obrigado a fazer isso até nesta terça, 21, já que se trata de uma transferência internacional. Hoje, será encerrada a janela de transferência e ainda corre o risco de Kanu mais uma vez ficar no quase. O diretor de futebol do Leão, Anderson Barros, prega a cautela, apesar de dar o negócio como certo.

"De fato, Kanu fez exames, mas faltam alguns detalhes para fecharmos com o clube português. Sabemos que já tentamos algumas vezes o atleta, mas não concretizamos. Por estes motivos, vamos ter cautela para que tudo seja encaminhado", explica. Kanu pertence ao Vitória de Guimarães, de Portugal.

O primeiro contato entre o beque e o Vitória aconteceu em fevereiro de 2013, e tinha outro zagueiro intermediando. Victor Ramos foi companheiro de equipe do zagueiro no Standard Liège, da Bélgica. Na época, o Leão alegou que só houve uma sondagem, mas nada de concreto. Em 2014, durante a Copa do Mundo, o Vitória também admitiu interesse no atleta, que mais uma vez não deu certo. O clube teria de pagar rescisão de R$ 800 mil para ter o atleta.

Em dezembro de 2014, com o atleta já no xará português, o Rubro-Negro teria sondado novamente Kanu, apesar de negado pelo ex-presidente Carlos Falcão, que na época preferia o zagueiro Bolívar. O ex-colorado também não passou de especulação.

No mês passado, Kanu foi lembrado novamente, o Vitória de Guimarães estava disposto a emprestá-lo, mas o atleta não aceitou o salário proposto pelo clube baiano. Desta vez, a base salarial foi acertada, mas ninguém fala sobre o detalhe que ainda resta para fechar. O jogador esteve ontem na Toca, mas não ainda não concedeu entrevista à imprensa.



Trajetória

Aos 31 anos, Antônio Eduardo Pereira dos Santos nasceu em Salvador, mas nunca atuou nos clubes baianos. Tentou fazer um teste no Bahia, mas atuando no ataque. Foi reprovado e tentou a sorte no Cabofriense do Rio. Em 2007, quando defendia o Ituano, chegou a enfrentar o Vitória pela Série B daquele ano, mas não chamou atenção.



Em 2008, foi para o futebol português defender o Beira-Mar. Em 2011, se transferiu para o Standard Liège e, curiosamente, acabou tomando a vaga que era de Victor Ramos no time principal.



Enquanto a novela Kanu está perto de chegar ao fim, outra promete novos capítulo: a do meia Dakson. O Náutico já anunciou que quer o atleta, mas o Vitória ainda não liberou o atleta para negociar.

