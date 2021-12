Nova dupla de zaga é apresentada no Barradão

Depois da saída de Kadu e Victor Ramos, titulares do miolo de zaga do Vitória na ótima campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o técnico Ney Franco ainda não encontrou a dupla de confiança para formar o sistema defensivo.

E na tarde desta segunda-feira, 3, dois zagueiros foram apresentados na Toca do Leão para somar ao grupo e tentar acabar com a desconfiança do torcedor e comissão técnica. Um é cara nova. O outro, nem tanto.

O argentino Jonathan Ferrari estava sem clube desde que rescindiu com o Atlético All Boys e foi contratado até o final da temporada. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo (BID) da CBF nesta segunda e já está à disposição da comissão técnica.

O outro reforço é o polivalente Luiz Gustavo, que atuou no clube em 2013 e retornou ao Palmeiras, clube que detém os seus direitos. Fora dos planos do time paulista, ele assinou com o Leão por empréstimo e vai defender as cores do Leão por mais uma temporada.

Retorno ao batente

Com a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste já assegurada, os jogadores do Vitória foram liberados no domingo, 2, para curtir a folga e se reapresentaram nesta segunda-feira, 3.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no triunfo contra o Confiança permaneceram na academia realizando somente um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo na Toca observados pelo técnico Ney Franco.

O próximo compromisso rubro-negro será na quarta-feira, 5, quando decide a liderança do Grupo A com o América-RN. O time retoma as atividades na manhã desta terça-feira, 4, e no início da tarde embarca para a capital potiguar.

