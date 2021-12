"Nossa religião é o Vitória", diz Gusmão sobre retiro em SP

Longe de casa, há mais de uma semana...". No embalo dos anos 80, lembrando a música da Blitz, o Vitória pegou o voo para São Paulo nesta quinta-feira, 8, e só retorna no próximo domingo, dia 18. Na verdade, serão quase duas semanas distante do lar. Ao todo, 11 dias fora para cantar outro trecho da música da Blitz no retorno: "Estou a dois passos do paraíso".

O time faz dois jogos seguidos fora de casa. Um em São Paulo, contra o Guaratinguetá, e outro em Santa Catarina, diante do Joinville. A depender dos resultados da rodada, o confronto deste sábado, 10, contra o time paulista, pode selar o acesso matematicamente. Para isso, o São Caetano deveria tropeçar nesta sexta-feira, 9, em casa, contra o Boa Esporte. Além de o Vitória vencer no interior paulista, é claro. A depender de uma combinação de placares, o Leão poderia voltar para Salvador até com o título.

O roteiro da delegação rubro-negra será variado durante os 11 dias. Por enquanto, está em Pindamonhangaba e segue para Guaratinguetá apenas no dia do jogo. Após o confronto, vai para Atibaia, onde fica num resort até a próxima quinta, 15, quando viaja para Joinville.

Para o técnico PC Gusmão, a estada no interior paulista dá sorte para os times que ficam lá. Ele é prova viva. "A estrutura em Atibaia é ótima para receber delegações, fora o clima, que é muito parecido com o de Joinville. Ano passado eu fiquei lá com o Sport lá e subimos. Já fiquei com o Vasco e outros clubes que assimilaram bem o ambiente de lá. Será bom", afirmou.

Família rubro-negra - O difícil para os atletas, pelo menos na teoria, é segurar a monotonia e a saudade de casa. Porém, Gusmão garante que todos estão focados e ninguém se mostrou contra o retiro futebolístico.

"Agora, a nossa família somos nós, um será cúmplice do outro, um vai ser o ombro amigo do outro. Não existe entre nós nenhum tipo de rivalidade ou vaidade, todos nós temos a mesma religião, que é o Vitória. Isso é que é importante para conseguirmos os objetivos tão sonhados. Serão poucos dias que podem trazer alegria para milhares de torcedores. Eles compreendem bem a importância disso", garantiu.

Os jogadores concordam com a concentração de 11 dias, mas não escondem a saudade que vão sentir de casa. Porém, quando não estiverem em campo treinando, passarão o tempo batendo uma bolinha virtual. "Respiramos futebol, né? Sempre rola um campeonato de PES ou Fifa no Xbox ou Playstation. Sempre alguém leva para a concentração. Fora isso, gosto bastante de filmes e falar no telefone com a família. Dizem que lá em Atibaia o clima é bem tranquilo. Vamos gostar", garantiu Marquinhos, que volta a ser titular no lugar de Willie.

Já Nino prefere outra coisa. "Geralmente passo o dia dormindo. É o melhor jeito para passar o tempo e entrar em campo descansado. Estamos focados para trazer na mala o acesso. É o que todos queremos", garantiu o lateral-direito.

