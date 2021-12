Nos pênaltis, Vitória é eliminado pelo Coxa da Sul-Americana

O Vitória foi eliminado da Copa Sul-Americana após perder nos pênaltis por 4 a 3 para o Coritiba, na partida disputada na noite desta terça-feira, 27, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

No tempo normal, o Coxa venceu por 1 a 0, com gol de Júlio César, a um minuto do segundo tempo. Como o Vitória venceu a primeira partida em Salvador pelo mesmo placar, a partida foi decidida nas cobranças de pênalti.

Nas cinco primeiras cobranças, as duas equipes empataram em três a três. Fabrício, Luís Alberto e Marquinhos marcaram para o Vitória. Maxi Biancucchi e Pedro Oldoni desperdiçaram. Pelo Coritiba, Vitor Júnior, Bill e Júlio César converteram suas cobranças. Arthur e Victor Ferraz não conseguiram marcar o gol em seus pênaltis.

No momento das cobranças alternadas, veio a desclassificação rubro-negra. O volante Elizeu bateu no canto e Vanderlei, herói da disputa, defendeu. Gil converteu o gol que deu a classificação ao Coxa para as oitavas da Copa Sul-Americana.

O jogo - Os dois times optaram por começar o jogo com equipes mais ofensivas. O Vitória, mesmo jogando fora de casa e pelo empate, veio com dois meias, Renato Cajá e o jovem Felipe, além dos atacantes Dinei e Maxi. Já o Coritiba iniciou a partida com três atacantes: Júlio César, Bill e Geraldo.

Isso gerou um jogo aberto, com as duas equipes procurando o gol. Mas o Vitória conseguiu ser mais incisivo na primeira etapa, especialmente pelos pés Maxi Biancucchi, que com sua movimentação conseguiu 'amarelar' dois defensores do Coxa.

Mas, mesmo assim, nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes chances de gol nos 45 minutos iniciais.

Uma das melhores chances veio em uma das faltas cometidas no atacante Maxi Biancucchi, na entrada da área, aos 25 minutos. Renato Cajá cobrou no ângulo, mas o goleiro Vanderlei conseguiu defender. No rebote, Euller arriscou de fora da área e o goleiro do Coxa encaixou.

Já o Coritiba conseguia chegar na área do Vitória em alguns contra-ataques e chutes de fora da área, mas que pouco assustavam o goleiro Wilson.

Segunda etapa - Mas bastou um minuto da etapa final para a Coritiba abriu o placar. Bill aproveitou uma falha do zagueiro Fabrício, dominou dentro da área e chutou cruzado. O goleiro Wilson deu rebote e Júlio César, sem marcação dentro da área, só desviou para dentro do gol.

Mas a reação do Coxa ficou só nisso. Mesmo assim, foi o time paranaense quem esteve mais perto de fazer o segundo gol no tempo normal. A chance mais perigosa ocorreu aos 10 minutos, quando Júlio César acertou a travessão após um perigoso chute dentro da área.

