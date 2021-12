"Nós não competimos", analisa Ramon sobre derrota do Leão para o Londrina

Com um sabor muito mais amargo do que as anteriores, o Vitória teve mais uma derrota na noite de sábado, 26. Após um bom começo de partida, onde chegou a estar a frente no placar ao fim da etapa inicial, o Leão da Barra teve uma brusca queda de rendimento nos 45 minutos finais e viu o Londrina virar a partida dentro do estádio Manoel Barradas (Barradão).

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Em coletiva realizada logo após o apito final, o comandante rubro-negro, Ramon Menezes, comentou sobre a dolorosa derrota. Segundo o 'Reizinho da Toca', o time rubro-negro, de fato, iniciou bem o duelo, mas pecou em um aspecto que tem sido bastante recorrente na temporada atual: as finalizações.

"Primeiro que todo mundo ficou muito chateado (com a derrota). Embora tivéssemos perdido o último jogo, criou-se expectativa muito grande que em casa nós iríamos fazer um grande jogo e vencer. Desde a minha chegada, uma coisa que me chamou muita atenção foi a competição. Em todos esses jogos competimos muito nos dois tempos. Tivemos uma participação boa no primeiro tempo. Pecamos na mesma situação dos jogos anteriores, que é definição da jogada", analisou Ramon.

Quando um revés acontece, buscar um 'culpado' pelo resultado negativo é uma prática muito comum dentro do futebol. No Vitória, os questionamentos em cima do nível técnico do elenco ou a parte tática, sob responsabilidade dos treinadores, surgem a todo o momento, geralmente por parte da torcida.

Segundo Ramon Menezes, a derrota deste sábado não pode ser atrelado diretamente a uma dificuldade tática ou técnica. O treinador rubro-negro fez questão de enfatizar, mais uma vez, a falta de competitividade na partida, principalmente na metade final do confronto.

"Acho que no jogo de hoje, como falei, vou falar muito em competir. Nós não competimos. A gente estava próximo do segundo gol quando tomamos o primeiro. O outro em uma bola parada. A gente conseguiu encurralar todos os nossos adversários, mesmo jogando fora de casa. Hoje a gente não conseguiu, embora tivéssemos oportunidade para definir o jogo", destacou o comandante.

O treinador também foi questionado sobre a falta de oportunidade do atacante Ronan, destaque no Campeonato Baiano com a camisa do Atlético de Alagoinhas. Com a camisa do Vitória, o atleta só esteve em campo por 15 minutos na derrota contra o Náutico, no início deste mês, mas depois enfrentou uma lesão.

Recuperado, o jogador estava no banco de reservas na partida diante do Londrina. No entanto, a opção de Ramon Menezes, para o setor de ataque, foram por Guilherme Santos e Ygor Catatau. O comandante explicou as substituições, mas afirmou que tem observado Ronan e que ele terá a oportunidade no time.

"Todas as vezes que a equipe não consegue o resultado, surgem "por que esse?". Ronan é um jogador interessante, tenho observado esse atleta. Guilherme entrou muito bem contra o Inter e fez o gol da classificação. Hoje o comportamento dele foi bom. O Ygor Catatau, como todo o grupo, em determinados momentos faltou competir um pouco mais, teve chance de definir um pouco melhor. Ronan está esperando a oportunidade dele", encerrou Ramon.

adblock ativo