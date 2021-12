Norberto será titular diante da Lusa; Vander ainda é dúvida

O técnico do Vitória, Vagner Mancini, deve escalar nesta quinta-feira, 19, no jogo de volta da Copa do Brasil diante da Portuguesa, uma equipe semelhante à do último domingo, que perdeu do Santa Cruz por 4 a 1.

Para o duelo decisivo, o treinador poupará José Welison e vai escalar Norberto na lateral direita, mas garante: "Welison foi muito bem nos Ba-Vis, no título (baiano), e, de repente, tem gente dizendo que não é lateral. Vou poupar o Welison, mas já asseguro que, domingo (contra o Corinthians), ele estará escalado".

A única dúvida de Mancini é se poderá ou não contar com Vander. O meia-atacante foi relacionado para o jogo, mas não treinou nos dois últimos dias por causa de uma gripe. As opções para substituí-lo são Alípio e David. "Vou ter que esperar exatamente a definição do Vander", afirmou o treinador.

Nesta quinta, o Rubro-Negro só se classifica se vencer. Se o jogo terminar 0 a 0 - mesmo placar da partida de ida -, a vaga será decidida com uma disputa de penalidades. Qualquer outro empate favorece à Lusa.

