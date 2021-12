Norberto acerta com Vitória e clube ‘fecha’ renovações

O Vitória fechou o ano com muitos dos seus principais jogadores com contrato apenas até 31 de dezembro. Após renovar com Willian Farias (por três anos) e Fernando Miguel (por dois), e ter o vínculo do zagueiro Kanu automaticamente prorrogado com a permanência na Série A, o clube desistiu de negociar com os outros atletas, exceto com o lateral direito reserva Norberto, que fechou com o Leão nesta segunda-feira, 26, por mais uma temporada .

Com a informação, confirmada à reportagem pelo diretor de futebol Sinval Vieira, jogadores como os laterais Diogo Mateus e Diego Renan, o volante Amaral, o meia Serginho e o atacante Zé Love não ficarão no Leão para a temporada 2017. “Realmente, dos atletas que têm contrato se encerrando agora em dezembro, apenas Norberto tem custo-benefício dentro do que esperamos para o nosso elenco”, disse Vieira.

Esta segunda foi novamente de muita atividade nos bastidores do clube, que busca no mercado novos nomes para compor o plantel e suprir a saída de tantos jogadores. “O trabalho é árduo porque não podemos trazer qualquer um. As ofertas são muitas, mas precisamos de atletas mais eficientes do que os que estavam aqui. Acredito que anunciaremos mais nomes em breve”, avaliou o diretor de futebol.

Marquinhos

Vieira também confirmou à reportagem que o meia Marquinhos, 27, revelado na base do clube e hoje atleta do Internacional, foi oferecido ao Vitória por seu empresário. “Temos interesse nele, mas o problema é o salário. Pelo o que ele ganha lá, não há condições. Não está adequado à realidade de hoje do Vitória. Fiz uma proposta para o Inter pagar metade. Se eles toparem, aí podemos conversar”, revelou Vieira, sem entrar em detalhes financeiros.

Marquinhos se profissionalizou no Vitória em 2008, quando foi vendido para o Palmeiras. Passou ainda pelo Flamengo em 2010, antes de voltar ao Leão entre 2012 e 2014. Depois, após duas temporadas no Cruzeiro, foi adquirido pelo Inter no início do ano. No Sul, conviveu com leões e marcou apenas uma vez em 19 jogos.

adblock ativo